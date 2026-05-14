Ungaria se îndepărtează de Rusia după atacurile din Ucraina. Premierul Peter Magyar convoacă ambasadorul rus: „Condamnăm ferm atacul asupra Transcarpatiei”

Noul prim-ministru al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat convocarea ambasadorului rus la Budapesta, după atacurile masive lansate de Rusia în apropierea graniței ungare. Decizia marchează o schimbare importantă de poziție față de politica fostului guvern, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei din interiorul Uniunii Europene.

Premierul ungar a condamnat public bombardamentele rusești asupra regiunii Transcarpatia și a transmis că Budapesta cere explicații oficiale din partea Rusiei.

„Guvernul maghiar condamnă ferm atacul rus asupra Transcarpatiei”, a declarat Péter Magyar.

Ambasadorul rus, chemat la discuții

Liderul de la Budapesta a anunțat că ministrul de Externe ungar va avea joi dimineață o întâlnire cu ambasadorul rus, căruia îi va cere explicații legate de continuarea războiului.

„Când intenționează Rusia și Vladimir Putin să pună capăt definitiv acestui război sângeros”, este întrebarea pe care oficialii ungari spun că o vor transmite Moscovei.

Mesajul a fost remarcat imediat și la Kiev. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat public și a salutat poziția noului guvern ungar.

„Vă mulțumesc pentru compasiunea și poziția fermă!”, a scris Zelenski pe platforma X.

Schimbarea de ton este considerată una semnificativă, în condițiile în care fostul executiv ungar blocase în repetate rânduri ajutoarele europene pentru Ucraina și încercase să încetinească procesul de aderare al Kievului la Uniunea Europeană. Actuala reacție a Budapestei vine într-un moment în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, inclusiv în zone apropiate de frontiera cu state membre NATO.

Tensiunile diplomatice au crescut după ce Rusia a declanșat unul dintre cele mai ample bombardamente din ultimele luni. Potrivit autorităților ucrainene, forțele ruse au lansat cel puțin 800 de drone asupra a aproximativ 20 de regiuni din Ucraina. Observatorii au raportat mai multe valuri succesive de drone, unele dintre ele intrând în spațiul aerian ucrainean dinspre Belarus. Ținta principală ar fi fost infrastructura critică din Kiev. Ca măsură de precauție, armata poloneză a ridicat avioane de luptă pentru monitorizarea situației din apropierea granițelor.

Noi atacuri asupra Kievului

Bombardamentele au continuat și în cursul nopții. Joi dimineață, autoritățile ucrainene au anunțat un nou val de atacuri asupra capitalei Kiev. Primarul Vitali Kliciko a transmis că explozii puternice au fost auzite în mai multe zone ale orașului, în timp ce Forțele Aeriene Ucrainene au confirmat că Rusia desfășoară un atac continuu cu rachete asupra capitalei.