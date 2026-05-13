Decizie istorică la tribunal: un copil a primit oficial trei părinți recunoscuți legal

Sursă: Realitatea.net

O instanță din Italia a pronunțat o decizie fără precedent, prin care un copil în vârstă de patru ani a fost recunoscut oficial ca având trei părinți: doi tați și o mamă. Hotărârea, considerată istorică pentru sistemul juridic italian, a provocat reacții puternice atât în spațiul public, cât și în mediile conservatoare și religioase.

Cazul a fost confirmat de avocata Pasqua Manfredi, reprezentanta unuia dintre cei doi bărbați implicați, iar informația a fost relatată de mai multe publicații internaționale.

Cum a ajuns copilul să aibă trei părinți recunoscuți legal

Copilul s-a născut în Germania și locuiește acolo împreună cu cei doi tați, care formează un cuplu căsătorit. Unul dintre bărbați este tatăl biologic al băiatului, conceput împreună cu o femeie apropiată familiei.

Ulterior, partenerul său, care are cetățenie italo-germană, a adoptat copilul conform legislației germane și a cerut ca adopția să fie recunoscută și în Italia.

Inițial, autoritățile italiene au refuzat solicitarea, suspectând că minorul ar fi fost adus pe lume prin intermediul unei mame-surogat în străinătate, practică interzisă și incriminată de actualul guvern conservator italian.

Curtea de Apel din Bari a anulat refuzul autorităților

Cazul a ajuns pe masa magistraților de la Curtea de Apel din Bari, care au decis anularea refuzului emis anterior de autoritățile locale.

Judecătorii au concluzionat că în acest caz nu există dovezi privind un acord de maternitate surogat, ci este vorba despre trei persoane care și-au asumat în mod voluntar și transparent rolul de părinți ai copilului.

„Nu a existat nicio înțelegere ascunsă privind maternitatea surogat. Este pur și simplu situația în care trei oameni își doresc să fie părinții acestui copil, iar instanța a recunoscut acest lucru”, a explicat avocata Pasqua Manfredi.

Prin această hotărâre definitivă, Italia recunoaște oficial aceeași structură familială validată deja în Germania: copilul are doi tați și o mamă cu drepturi legale depline.

Decizia vine la 10 ani de la legalizarea uniunilor gay în Italia

Sentința a fost pronunțată încă din luna ianuarie, însă a devenit publică abia în luna mai, într-un moment simbolic pentru societatea italiană.

Recent, Italia a marcat zece ani de la adoptarea legii care a legalizat uniunile civile între persoanele de același sex, un moment considerat important în evoluția drepturilor comunității LGBTQ+.

Reacții dure din partea organizațiilor conservatoare

Hotărârea instanței a stârnit critici vehemente din partea grupurilor conservatoare și religioase. Asociația Pro Vita & Famiglia, cunoscută pentru susținerea valorilor tradiționale ale familiei, a condamnat public decizia.

Reprezentanții organizației susțin că recunoașterea familiilor formate din persoane de același sex ar modifica profund legislația familiei și ar expune copiii unor „experimente sociale și ideologice”.

În ciuda controverselor, decizia Curții de Apel din Bari este definitivă și ar putea deveni un precedent important pentru alte cazuri similare din Italia și din Europa.