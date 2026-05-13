Craniul unei sfinte medievale, furat dintr-o biserică din Cehia. Poliția îl caută pe suspect

Un craniu vechi de aproximativ 800 de ani, despre care se crede că i-ar aparține Sfintei Zdislava de Lemberk, a fost furat dintr-o biserică din nordul Republicii Cehe, au anunțat miercuri autoritățile, potrivit CNN.

Potrivit poliției, un hoț necunoscut a sustras relicva dintr-o vitrină aflată în biserica Sfântul Laurențiu și Sfânta Zdislava din Jablonne v Podjestedi, oraș situat la circa 110 kilometri nord de Praga.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată o siluetă îmbrăcată în negru care fuge printre băncile bisericii având în mâini ceea ce poliția spune că este craniul Sfintei Zdislava de Lemberk.

Sfânta Zdislava de Lemberk a trăit între anii 1220 și 1252 și era cunoscută pentru generozitatea sa și activitatea desfășurată în sprijinul persoanelor sărace. Ea a fost canonizată de Papa Ioan Paul al II-lea în anul 1995.

„Este o veste devastatoare”, a declarat arhiepiscopul de Praga, Stanislav Pribyl, pentru agenția CTK.

„Craniul era venerat de pelerini… Nu pot să cred că cineva practic în plină zi fură din biserică o relicvă a cărei valoare este înainte de toate istorică și, de asemenea, spirituală pentru credincioși”, a adăugat acesta.

Poliția a transmis inițial că suspectul ar fi un bărbat, însă ulterior o purtătoare de cuvânt a precizat că anchetatorii încă analizează imaginile de pe camerele de supraveghere și nu au stabilit cu certitudine identitatea persoanei în cauză.