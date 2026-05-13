China și România: cooperare pragmatică pe fondul vizitei lui Trump la Beijing

Ambasada Republicii Populare Chineze în România a găzduit marți conferința „Meetings of Minds”, unde Excelența Sa Chen Feng, ambasadorul Chinei la București, a prezentat principalele coordonate ale politicii externe chineze și perspectivele cooperării bilaterale chino-române.

Evenimentul a avut loc chiar în contextul în care președintele american Donald Trump se află astăzi la Beijing pentru o vizită de stat de trei zile — prima vizită a unui lider american în China după nouă ani — confirmând că marile puteri ale lumii continuă să-și gestioneze relațiile prin diplomație directă, indiferent de tensiunile comerciale recente.

În discursul său, ambasadorul Chen Feng a menționat explicit că partea chineză este dispusă să colaboreze cu Statele Unite „în spiritul egalității, respectului reciproc și beneficiului mutual”, recunoscând că modul în care Washington și Beijing gestionează relațiile bilaterale „are implicații majore asupra viitorului și destinului lumii”.

Pe plan economic, China a raportat o creștere a PIB-ului de 5% în primul trimestru din 2026, iar comerțul exterior a crescut cu 15% față de aceeași perioadă a anului precedent — date pe care Beijingul le prezintă ca argumente pentru menținerea unui sistem comercial deschis, în contrast cu tendințele protecționiste globale.

În ceea ce privește relațiile bilaterale, ambasadorul a subliniat că schimburile comerciale România-China au depășit 10 miliarde de dolari pentru al cincilea an consecutiv, atingând 3,49 miliarde de dolari în primul trimestru al anului, în creștere cu 11,6%. Peste 47.000 de cetățeni români au vizitat China în 2025, după eliminarea vizelor.

Referitor la situația din Ucraina, reprezentantul chinez și-a reiterat poziția de neutralitate declarată, invocând „Patru Principii Fundamentale” ce includ respectarea suveranității și integrității teritoriale ale tuturor statelor — un limbaj diplomatic care lasă deschisă interpretarea față de dosarul european.

Conferința s-a desfășurat în cadrul mecanismului China–Europa Centrală și de Est, același cadru în care o delegație de jurnaliști români urmează să efectueze o vizită în China la sfârșitul lunii mai.