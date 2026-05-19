Laura Codruța Kovesi: „Investigăm persoane care au funcții înalte în statul român!”
Laura Codruța Kovesi
Laura Codruța Kovesi iese cu noi amenințări la adresa unor persoane cu funcții înalte din statul român. Dacă nu demult îl trimitea la culcare pe Nicușor Dan, acum șefa Parchetului European anunță că ancheta privind contractele privind achiziția de vaccinuri, așa-numitul Pfizergate, va fi fi finalizat în timpul mandatului ei, care se încheie în luna octombrie.
Laura Codruța Kovesi: „Dosarul privind Pfizer va fi finalizat anul acesta!”
„Avem în lucru investigații extrem de interesante, care vizează cumva persoane care au anumite funcții, poate expuse politic ca să folosesc așa, dar la acest moment nu pot să fac public acest lucru.
În general, fraude cu fonduri europene. Eu cred că o să avem o soluție.
Sper că această soluție va veni încă în mandatul meu. S-au făcut audieri foarte multe, inclusiv funcționarea Comisiei Europene, s-au administrat foarte multe probe, avem foarte multe rapoarte pe care le-am primit.
Știu că este o mare așteptare din partea publicului.
Ancheta este în desfășurare, este în lucru la colegii din Belgia.
Ancheta este supervizată de o cameră permanentă, din care eu nu fac parte, dar cu siguranță acest dosar va fi închis, sper, în acest an.”, a declarat Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European, pentru un post TV.
Citește și:
- 22:49 - Marius Tucă, adevărul despre interviul cu fostul candidat la prezidențiale - Călin Georgescu: „Am fost catalogat ca fiind putinist, trumpist! Nu pot fi cumpărat de nimeni!”
- 22:44 - În mijlocul lui mai, utilajele de deszăpezire se luptă cu nămeți de 5 metri. O porțiune de drum rămâne închisă - VIDEO
- 22:25 - Kelemen Hunor anunță termenul până la care România ar trebui să aibă un nou Guvern. „După aceea putem să ne apucăm să ne certăm din nou”
- 22:10 - Radu Miruță avertizează asupra întârzierii programului SAFE: „Dacă nu se semnează, unele contracte se pot pierde”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News