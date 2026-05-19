Laura Codruța Kovesi: „Investigăm persoane care au funcții înalte în statul român!”

Sursă: Realitatea PLUS

Laura Codruța Kovesi iese cu noi amenințări la adresa unor persoane cu funcții înalte din statul român. Dacă nu demult îl trimitea la culcare pe Nicușor Dan, acum șefa Parchetului European anunță că ancheta privind contractele privind achiziția de vaccinuri, așa-numitul Pfizergate, va fi fi finalizat în timpul mandatului ei, care se încheie în luna octombrie.

Laura Codruța Kovesi: „Dosarul privind Pfizer va fi finalizat anul acesta!”

„Avem în lucru investigații extrem de interesante, care vizează cumva persoane care au anumite funcții, poate expuse politic ca să folosesc așa, dar la acest moment nu pot să fac public acest lucru.

În general, fraude cu fonduri europene. Eu cred că o să avem o soluție.

Sper că această soluție va veni încă în mandatul meu. S-au făcut audieri foarte multe, inclusiv funcționarea Comisiei Europene, s-au administrat foarte multe probe, avem foarte multe rapoarte pe care le-am primit.

Știu că este o mare așteptare din partea publicului.

Ancheta este în desfășurare, este în lucru la colegii din Belgia.

Ancheta este supervizată de o cameră permanentă, din care eu nu fac parte, dar cu siguranță acest dosar va fi închis, sper, în acest an.” , a declarat Laura Codruța Kovesi , procuror-șef al Parchetului European, pentru un post TV.