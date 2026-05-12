Mitul pensiei germane: Cât primesc cu adevărat românii după 5 ani de muncă în 2026

Deși mulți consideră sistemul german o garanție a stabilității, cei care au contribuit doar pentru perioade scurte primesc pensii surprinzător de mici, în ciuda respectării stagiului minim de cotizare.

Pentru mulți cetățeni din statele balcanice, inclusiv pentru cei aproape un milion de români care trăiesc și muncesc în Germania, sistemul public de pensii federal a fost mult timp privit ca un simbol al stabilității financiare. Totuși, realitatea cifrelor arată că atingerea pragului minim de pensionare nu echivalează automat cu prosperitatea. Legislația germană stabilește o barieră de intrare relativ accesibilă: dreptul la pensie se obține după cel puțin cinci ani de contribuții (60 de luni de asigurare), însă cuantumul final depinde strict de performanța salarială a individului și de punctele de pensie acumulate.

Sistemul german se bazează pe conceptul de „Entgeltpunkte” (puncte de pensie), unde un punct este echivalentul unei munci de un an la nivelul salariului mediu brut pe economie. În contextul actual, salariul mediu brut anual este estimat la aproximativ 50.493 de euro, ceea ce înseamnă că persoanele cu venituri modeste acumulează doar fracțiuni de puncte într-un an. Astfel, formula de calcul care multiplică punctele cu factorul de acces și valoarea actuală a punctului devine un mecanism matematic rece, care penalizează stagiile scurte de cotizare.

Matematica supraviețuirii: De la puncte la euro în buzunar

Începând cu iulie 2025, valoarea unui singur punct de pensie a fost unificată la 40,79 euro pe întreg teritoriul Germaniei. Pentru un muncitor român care a reușit să acumuleze cinci puncte în cei cinci ani de activitate, rezultatul este o pensie brută de aproximativ 204 euro. După scăderea taxelor și a contribuțiilor sociale, suma netă care ajunge în cont este de circa 180 de euro pe lună. Este important de reținut că, spre deosebire de alte state, Germania nu are un sistem de pensie minimă garantată prin contribuție; există doar forme de asistență socială pentru vârstnicii cu venituri insuficiente, care însă nu fac parte din sistemul contributiv.

Perspectivele pentru anul 2026 indică o ușoară îmbunătățire, datorită unei majorări prognozate de 4,2% a valorii punctului de pensie, care ar urma să ajungă la aproape 42 de euro. Chiar și în acest scenariu optimist, o persoană cu cinci ani de cotizare s-ar putea aștepta la aproximativ 210 euro brut pe lună. Această sumă reprezintă, pentru cei mai mulți, doar un venit suplimentar modest, departe de a asigura independența financiară la bătrânețe.

Capcana certificatului A1 și situația muncitorilor sezonieri

O distincție vitală pentru comunitatea de români — care numără în 2026 peste 900.000 de persoane — este modalitatea de angajare. Mulți lucrează în construcții, industrie sau îngrijire prin intermediul unor companii străine, utilizând certificatul A1. În aceste cazuri, deși munca este prestată pe teritoriul german, contribuțiile sociale sunt achitate în țara de origine. Prin urmare, acești muncitori nu acumulează puncte în sistemul german și nu vor beneficia de nicio pensie din partea statului federal, cu excepția perioadelor în care au fost angajați direct de firme locale cu contracte germane.

Statisticile arată că mii de persoane din Balcani încasează pensii germane în timp ce locuiesc în țările lor natale, însă valorile medii de aproximativ 900 de euro lunar sunt rezervate celor care au avut cariere lungi și salarii peste medie în Germania. Pentru masa mare de muncitori străini care pendulează între piețele de muncă, pensia germană rămâne o piesă de puzzle dintr-un venit fragmentat, subliniind importanța unei planificări financiare riguroase și a înțelegerii clare a drepturilor de asigurare socială transfrontalieră.