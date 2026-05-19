Două escorte românce, oferite mită unui demnitar spaniol

Sursă: Realitatea PLUS

Scandal uriaș în Spania! Fostul ministru al Transporturilor, José Luis Ábalos, este acuzat că ar fi primit drept „cadou” două escorte românce pentru a aproba contracte cu statul de 125 de milioane de euro.

Contracte de 125 de milioane de euro, oferite în schimbul serviciilor

Potrivit anchetatorilor, fostul ministru al Transporturilor ar fi primit beneficiat de serviciile a două prostituate românce în urmă cu 5 ani. Sursele spun că cei trei ar fi întreținut relații intime, chiar în reședința oficială de la guvern, cu doar câteva zile înainte ca demnitarul să fie demis din funcție.

O altă întâlnire ar fi avut loc la un hotel de lux din Zaragoza, la o petrecere privată, unde s-ar fi consumat și substanțe interzise.

Presa spaniolă a scos la iveală mai multe documente și conversații private ale fostului ministru spaniol care confirmă acuzațiile. Anchetatorii suspectează că astfel de favoruri făceau parte dintr-o rețea de beneficii oferite în schimbul unor contracte publice de milioane de euro atribuite în perioada pandemiei.

Jose Luis Abalos este deja în centrul unui scandal de corupție de proporții. Fostul ministru spaniol al Transporturilor este acuzat de luare de mită, delapidare de fonduri, trafic de influență și de apartenență la o grupare de crimă organizată.

Procurorii din Spania îl acuză că și-ar fi folosit funcția pentru a direcționa contracte publice de milioane de euro către un controversat om de afaceri în perioada pandemiei.

Abalos este în prezent parlamentar independent și își susține în continuare nevinovăția . Procurorii cer o pedeapsă de 24 de ani de închisoare pentru acesta.