Generalul american care comandă forțele aliate încearcă să calmeze tensiunile din NATO după retragerea a 5.000 de soldați din Europa

Generalul american Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor aliate din Europa (SACEUR), a declarat marți după reuniunea Comitetului Militar al NATO că decizia SUA privind retragerea unei brigăzi de blindate, adică a unui total de 5.000 de soldați, din Europa nu va afecta planurile de apărare ale Alianței Nord-Atlantice în regiune, relatează agențiile de presă străine.

Vorbind la Bruxelles, unde s-a întâlnit șefi militari din țările NATO, Grynkewich a afirmat că aliații europeni și Canada își asumă o responsabilitate tot mai mare în materie de apărare convențională în Europa, beneficiind în continuare de sprijinul capacităților americane, în curs de ajustare.



'Pe măsură ce pilonul european al alianței devine tot mai puternic, aceasta permite SUA să-și reducă prezența în Europa și să se limiteze la furnizarea doar acelor capacități critice pe care aliații nu și le pot asigura încă', a spus Grynkewich, adăugând că nu poate oferi un calendar exact referitor la aceste ajustări, dar că acesta va fi un 'proces continuu pe parcursul mai multor ani'.



'Vreau să subliniez că această decizie nu are niciun impact asupra punerii în aplicare a planurilor noastre regionale' de apărare, a asigurat el în fața presei, când a fost întrebat despre decizia lui Donald Trump de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați americani staționați până acum în Germania în afara Europei, notează AFP.

Trump a decis retragerea a 5.000 de militari americani

În data de 1 mai s-a aflat că președintele SUA, Donald Trump, a decis să retragă 5.000 de militari americani din bazele lor din Germania, într-un gest interpretat ca o reacție la criticile cancelarului german, Friedrich Merz, care a afirmat că Washingtonul a fost 'umilit' de Iran în cadrul negocierilor pentru încheierea unui acord de pace.



Grynkewich a explicat că redistribuirea trupelor americane face parte din Strategia de Apărare Națională a SUA și 'se înscrie în conceptul pe care unii l-au numit 'NATO 3.0', adică aliații europeni trebuie să asigure securitatea convențională a continentului european, în timp ce SUA vor rămâne implicate în principal în descurajarea strategică nucleară.



De când a sosit în 2022 brigada care urmează să fie retrasă fără a fi înlocuită, 's-au întâmplat multe lucruri în cadrul Alianței', a spus în continuare generalul Alexus G. Grynkewich. 'În primul rând, aliații baltici, polonezii și mulți alții și-au consolidat considerabil capacitatea de luptă terestră, astfel încât acum există o capacitate terestră substanțial mai mare decât cea existentă anterior', a explicat generalul american.

Letonia și Lituania, beneficiare de forțe militare eficiente

În acest sens, el a menționat brigada multinațională a NATO din Letonia, condusă de Canada, 'pe deplin operațională pe teren și extrem de eficientă', precum și întăririle germane pentru o altă brigadă din Lituania.



'Pe măsură ce aliații își consolidează capacitățile, Statele Unite pot retrage resurse și le pot folosi pentru alte priorități globale', a concluzionat comandantul SACEUR, adăugând că va continua să lucreze 'pentru a garanta că dispunem de acoperirea adecvată pentru a menține capacitatea de descurajare'.



În prezent, armata americană are o prezență masivă în Germania, cu peste 36.000 de soldați în serviciu activ, repartizați în mai multe baze cheie din țară, printre care baza aeriană de la Ramstein, cartierul general din Wiesbaden, zonele de instrucție din Grafenwohr și Hohenfels din Bavaria, baza aeriană de la Spangdahlem și complexul militar din Stuttgart.