Ilie Bolojan amenință de câteva luni cu opoziția, dar fuge de ședința PNL. Critica europarlamentarului Rareș Bogdan

Ipocrizie uriașă! Ilie Bolojan continuă să amenințe că va rămâne în opoziție, însă amână să organizeze ședința PNL în care să pună totul la punct. Europarlamentarul Rareș Bogdan a explicat că este nevoie ca toți membrii să se pună de acord.

Totul în timp ce, premierul interimar continuă să împartă banii primăriilor. În paralel, Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Bolojan și a declarat că este ocupat să-și facă, de fapt, campanie pentru prezidențiale.

Conducerea PNL spune că partidul trece în opoziție

Partidul Național Liberal nu va mai sustine un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și Partidul Social Democrat. În condițiile în care PSD va fi la guvernare, Partidul Național Liberal va fi în opoziție”, a declarat Ilie Bolojan.

La rândul său, Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat: „În acest nou context politic Partidul Național Liberal își menține deciziile adoptate de forurrile statutare și va rămâne în opoziție exercitând un rol activ responsabil și constructiv în interesul cetatenilor si al stabilității economice.

Rareș Bogdan, despre consultarea membrilor de partid

Pe de altă parte, Rareș Bogdan consideră că trebuie consultați toți membri partidului: „Partidul Național Liberal, vrem nu vrem, va juca intrând în opoziție exclusiv și direct cu USR, care e un partid progresist.

Deciziile se iau, atunci când avem un partid de 280.000 de oameni, de jos în sus. Consulți filialele. Fiecare dintre voi poate sta o zi două, vedem ce vrea și Nicusor Dan, vedem ce a insemnat aceasta declaratie.”

Critica lui Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că liderul PNL, Ilie Bolojan, este în campanie pentru alegerile prezidențiale din 2030 și, de aceea, în acest moment, există un blocaj.

'În acest moment lucrurile sunt blocate din cauza unui singur om - Ilie Bolojan. (...) Explicația e mai simplă, e de ordin politic. Domnul Ilie Bolojan este adeptul următoarei filosofii politice - trebuie să existe două blocuri mari în România, unul de tip progresist, de aceea duce PNL spre USR, și altul de tip suveranist, iar PSD și toate partidele de la centru, centru stânga, centru dreapta trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât în contrapondere tot timpul eligibil să fie acest pol progresist. Este un calcul politic. Noi am intrat în această coaliție de bună credință și am venit încercând, pe de o parte, să corectăm unele greșeli pe care le-am făcut în guvernările trecute alături de PNL, pentru că, în paranteză fie spus, în ultimii șase ani de zile PNL a fost non-stop la guvernare, cinci ani având prim-ministru, un an a avut PSD', a afirmat Grindeanu în cadrul unui interviu tv.