Escrocherie de amploare în Ploiești: un tânăr s-a dat drept procuror DIICOT și ofițer SRI și ar fi obținut zeci de mii de euro de la cunoscuți

Sursă: Realitatea.net

Caz investigat de polițiștii din Ploiești, unde un bărbat de 31 de ani este acuzat că s-a folosit de identități false pentru a obține sume importante de bani de la mai multe persoane apropiate.

Bărbatul, deja cercetat într-un dosar anterior pentru că s-ar fi prezentat drept polițist, ar fi revenit în atenția anchetatorilor după ce ar fi pretins, în mod repetat, că este procuror DIICOT sau ofițer SRI.

Sute de mii de lei și mii de euro obținuți prin înșelăciune

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi reușit să strângă aproximativ 48.000 de euro de la persoane din cercul său de cunoscuți, folosind pretexte diferite și identități false.

Una dintre victime ar fi fost convinsă că tânărul are nevoie urgentă de bani pentru o presupusă intervenție medicală în străinătate. În acest context, femeia i-ar fi oferit aproximativ 190.000 de lei, crezând că îl ajută într-o situație reală de urgență.

Relații de încredere transformate în sursă de bani

Anchetatorii susțin că bărbatul și-ar fi construit atent imaginea de „om al legii”, reușind astfel să câștige încrederea victimelor.

Ulterior, acesta ar fi continuat să solicite bani sub diverse pretexte, inclusiv:

taxe urgente care ar fi trebuit achitate;

tratamente medicale costisitoare;

presupuse probleme financiare neprevăzute.

Într-un alt caz, o tânără de 19 ani, care i-ar fi devenit parteneră, împreună cu familia acesteia, i-ar fi oferit aproximativ 6.500 de euro, dar și bijuterii care ar fi fost ulterior amanetate.

Uniformă și legitimație falsă folosite pentru a impresiona victimele

Potrivit informațiilor din anchetă, tânărul ar fi mers până la a folosi o uniformă și documente false pentru a-și susține identitatea.

În unele situații, acesta ar fi participat chiar și la activități pe teren alături de persoane care credeau că este colaborator al instituțiilor de forță.

Descindere a polițiștilor și un nou dosar de înșelăciune

După strângerea probelor , polițiștii au descins la locuința bărbatului, unde au confirmat suspiciunile privind identitatea sa falsă.

Anchetatorii spun că acesta este același individ implicat într-un dosar din 2024, când ar fi reușit să inducă în eroare inclusiv polițiști reali, folosind o uniformă și o legitimație contrafăcută.

În prezent, tânărul este cercetat pentru înșelăciune, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili întreaga dimensiune a prejudiciului și toate persoanele implicate.