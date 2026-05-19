Anunț important de la MAE: România și SUA au încheiat procedurile pentru acordul privind securitatea socială

Sursă: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a Acordului și Aranjamentului Administrativ în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii, odată cu primirea, marți, a Notei Verbale prin care Ambasada SUA la București notifică partea română cu privire la finalizarea demersurilor interne necesare în acest scop.

'Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii se construiește și pe relația politică și pe legăturile între oameni, pe experiențele comune și pe dinamica mediului de afaceri. Finalizarea, astăzi, de către MAE și Departamentul de Stat al SUA, a cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă a beneficiilor sociale permite celor care au lucrat și în SUA și în România să cumuleze perioadele pentru drepturile la pensie și permite antreprenorilor o mai bună mobilitate a resursei umane, iar asta va crește atractivitatea investițiilor', a declarat ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, citată de MAE.



Acordul prevede recunoașterea reciprocă a perioadelor de muncă realizate de cetățenii români și americani în cele două state, astfel încât aceștia să își poată totaliza stagiile de cotizare pentru stabilirea drepturilor la pensie. Implementarea acestui acord (și a aranjamentului subsecvent) are un impact semnificativ, la nivel individual, pentru reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățeni care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui cadru, persoanele care au contribuit în ambele sisteme nu își puteau valorifica integral anii lucrați.



Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale și securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state.

Când va intra în vigoare

Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de a patra luni de la data notificării, pe canale diplomatice, privind îndeplinirea procedurilor interne. În consecință, Acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Data intrării în vigoare va fi publicată prin Ordin al ministrului Afacerilor Externe.



Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin Legea nr. 3/2024, din 3 ianuarie 2024. În anii 2025 și 2026, Ministerul Afacerilor Externe a abordat consecvent acest subiect în discuțiile cu partea americană. Ministrul interimar, Oana Țoiu, a subliniat importanța finalizării procedurilor părții americane, în mod repetat, în dialogul cu oficialii americani, atât cu secretarul de stat SUA, cât și cu alți reprezentanți ai Departamentului de Stat, cel mai recent la 8 mai 2026.