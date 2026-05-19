Maia Sandu, mesaj după scandalul Eurovision: „Relația dintre România și Republica Moldova nu trebuie afectată”

Maia Sandu a reacționat după controversa apărută în urma voturilor acordate de juriul din Republica Moldova reprezentantei României la Eurovision 2026. Șefa statului a transmis un mesaj de echilibru și a subliniat că relația dintre cele două țări nu ar trebui influențată de tensiunile generate de concurs.

Declarația făcută de Maia Sandu după finala Eurovision 2026

Într-o intervenție publică, liderul de la Chișinău a precizat că apreciază în mod special sprijinul oferit de cetățenii moldoveni artiștilor români și consideră că acesta este aspectul cel mai important.

„Cred că nu ar trebui să permitem ca nimic și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și cred cu adevărat că este important faptul că oamenii din Moldova au acordat cea mai mare apreciere cântăreților români. Aceasta este partea cea mai importantă. Și felicitări atât Alexandrei, cât și lui Vlad!”, a spus Maia Sandu .

Totodată, președinta Republicii Moldova i-a felicitat pe artiștii implicați în competiție, inclusiv pe reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu.

Controversa privind voturile acordate României

Marea finală a concursului Eurovision Song Contest 2026 a avut loc pe 16 mai, la Viena. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a reușit să se claseze pe locul al treilea în competiție.

Cu toate acestea, rezultatele votului din Republica Moldova au stârnit numeroase reacții. Juriul moldovean a acordat doar trei puncte României, în timp ce publicul din Republica Moldova a oferit punctajul maxim artistei române.

Diferența dintre votul juriului și cel al telespectatorilor a generat un val de comentarii și critici în spațiul public, atât în Republica Moldova, cât și în România.

Demisie la televiziunea publică din Republica Moldova

În urma scandalului izbucnit după finala Eurovision, Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director general al companiei publice „Teleradio-Moldova”.

Decizia vine pe fondul presiunilor și reacțiilor intense provocate de modul în care au fost acordate punctele în competiția muzicală europeană.

Subiectul continuă să fie intens dezbătut în mediul online.