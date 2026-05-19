Țara preferată de milioane de turiști taie drastic perioada fără viză. „Sistemul a fost abuzat”

Vești proaste pentru milioane de turiști care își planificau vacanțe lungi în Asia. Una dintre cele mai populare destinații turistice din lume a decis să schimbe radical regulile de intrare pentru străini, după ce autoritățile au constatat că sistemul actual este exploatat pentru activități ilegale.

Guvernul din Thailanda a anunțat reducerea duratei sejururilor fără viză pentru cetățenii din peste 90 de state, inclusiv pentru turiști proveniți din spațiul Schengen, Statele Unite, Israel sau Rusia.

Thailanda taie la jumătate perioada fără viză

Autoritățile thailandeze au decis marți că perioada standard în care turiștii pot rămâne în țară fără viză va fi redusă de la 60 la 30 de zile în majoritatea cazurilor.

Mai mult decât atât, pentru anumite state, perioada permisă ar putea scădea chiar la numai 15 zile. Guvernul a precizat că aceste situații vor fi analizate individual, în colaborare cu ambasadele respective.

Până acum, cetățenii din peste 90 de țări aveau posibilitatea să petreacă până la două luni în Thailanda fără a solicita viză.

Măsura de relaxare fusese introdusă în iulie 2024, într-o perioadă în care autoritățile încercau să relanseze turismul după efectele pandemiei de COVID-19.

Guvernul spune că sistemul a fost exploatat

Explicațiile oficiale au venit din partea purtătoarei de cuvânt a guvernului, care a afirmat că avantajele economice ale sistemului au fost umbrite de numeroase abuzuri.

„Sistemul actual are avantaje, mai ales pentru economie, dar a permis anumitor persoane să abuzeze de el”, a explicat într-o conferinţă de presă purtătoarea de cuvânt a guvernului, Rashada Dhnadirek.

Potrivit noilor reguli, turiștii care vor dori să își prelungească șederea vor putea face acest lucru o singură dată și numai prin intermediul serviciului de imigrație.

În plus, aprobarea nu va mai fi automată.

„Reînnoirea va fi decisă de funcţionarul (serviciului de imigraţie), iar turiştii vor trebui să explice de ce vor să rămână mai mult timp”, a spus ea.

Autoritățile vor să combată criminalitatea transnațională

Sihasak Phuangketkeow a declarat săptămâna trecută că modificarea regulilor face parte dintr-un plan mai amplu al guvernului pentru combaterea criminalității transnaționale.

Oficialul thailandez a subliniat că măsura nu este îndreptată împotriva unei anumite naționalități, ci vizează persoanele care folosesc regimul fără viză pentru activități ilegale desfășurate pe teritoriul țării.

În ultimele luni, presa locală a relatat numeroase incidente în care au fost implicați cetățeni străini. Printre cazurile care au atras atenția publică s-au numărat scandaluri provocate de consumul de alcool și droguri, episoade de comportament sexual în public, dar și operarea unor afaceri fără autorizații legale.

Autoritățile au descoperit inclusiv hoteluri și școli private administrate fără documentele necesare.

Turismul rămâne vital pentru economia Thailandei

Chiar dacă guvernul introduce reguli mai stricte, turismul continuă să reprezinte unul dintre pilonii centrali ai economiei thailandeze.

Industria turistică generează peste 10% din PIB-ul țării, însă numărul vizitatorilor străini nu a revenit încă la nivelul existent înainte de pandemie.

Pentru acest an, Thailanda estimează că va primi aproximativ 33,5 milioane de turiști internaționali, cu aproape 3 milioane peste prognoza inițială.

Autoritățile consideră că această creștere este influențată și de situația tensionată din Orientul Mijlociu, care a modificat fluxurile turistice din mai multe zone ale lumii.