Tânăra care a lucrat de pe plajă a stârnit controverse pe internet: „O zi normală și productivă de muncă”. Cum arată o zi de „birou altfel”

Sursă: Realitatea.net

O postare publicată pe rețelele de socializare de o tânără care a ales să lucreze de pe plajă, în timpul programului de lucru, a generat mii de reacții și comentarii online. Experiența relatată de aceasta a redeschis dezbaterea despre munca remote, productivitate și întoarcerea angajaților la birou.

Fotografia în care apare cu laptopul pe plajă a devenit rapid virală, iar părerile internauților au fost împărțite.

„Biroul” mutat pe litoral

Tânăra a explicat că nu era în vacanță și nici în concediu, ci pur și simplu și-a desfășurat activitatea profesională într-un alt decor decât cel obișnuit.

Aceasta a povestit că și-a început dimineața cu o cafea rece, după care a intrat în rutina zilnică de lucru: e-mailuri, conversații cu clienții, mesaje interne și organizarea sarcinilor.

Mai târziu, și-a făcut timp pentru o programare la salon, unde a continuat să răspundă la mesajele de serviciu de pe telefon.

După prânz și câteva activități personale, femeia s-a întors pe plajă, unde a lucrat de sub umbrelă direct de pe laptop.

„A fost o zi normală și productivă de lucru, doar într-un decor diferit”, a transmis aceasta în mesajul publicat online.

Reacții împărțite pe rețelele de socializare

Postarea a provocat rapid controverse, iar mulți români au comentat pe tema eficienței muncii la distanță.

Unii internauți au criticat ideea de a lucra de pe plajă, considerând că un astfel de mediu nu poate oferi concentrare și seriozitate.

„Nu este de mirare că tot mai multe companii îi cheamă pe angajați înapoi la birou”, a scris un utilizator pe Reddit.

Alții, însă, au susținut că performanța unui angajat nu depinde de locul din care lucrează, ci de rezultate.

„Dacă îți faci treaba și livrezi totul la timp, nu ar trebui să conteze dacă lucrezi de acasă, de pe terasă sau de pe plajă”, a comentat altcineva.

Mulți angajați spun că sunt mai eficienți în afara biroului

Mai mulți români au povestit că lucrează remote și că se simt mai productivi într-un mediu relaxant și liniștit.

Unii spun că preferă să muncească de la țară, de pe terasă sau din alte spații deschise, unde se pot concentra mai bine decât într-un birou aglomerat.

„Un angajat relaxat și mulțumit poate avea rezultate mai bune decât unul stresat într-un open-space”, a transmis un internaut.

Totuși, alții au atras atenția asupra dificultăților pe care le implică lucrul de pe plajă: reflexia puternică a soarelui în ecran, bateria laptopului, nisipul, zgomotul sau riscul de furt.

„Este greu să te concentrezi când sunt oameni în jur, bate vântul și ai mereu distrageri”, a explicat un utilizator.

Critici pentru angajații care profită de munca remote

Discuția a ajuns rapid și la problema angajaților care folosesc flexibilitatea muncii de acasă pentru relaxare în timpul programului.

Unii români au susținut că diferențele dintre colegii serioși și cei care tratează superficial munca remote se observă rapid în rezultate și comunicare.

„Colegii care lucrează «de pe plajă» ajung de multe ori să lase sarcini neterminate, iar restul echipei trebuie să recupereze”, a comentat un alt internaut.

Pe de altă parte, susținătorii muncii la distanță afirmă că nici biroul clasic nu este lipsit de distrageri, de la zgomote și ședințe inutile până la întreruperi constante din partea colegilor.

Studiile arată că munca hibridă poate crește satisfacția angajaților

Tot mai multe cercetări internaționale arată că programul flexibil și munca hibridă au schimbat complet modul în care oamenii își organizează activitatea.

Un studiu coordonat de economistul Nicholas Bloom de la Universitatea Stanford arată că angajații care lucrează câteva zile de acasă pot avea aceeași productivitate ca cei prezenți permanent la birou.

Cercetarea a evidențiat și o reducere semnificativă a numărului de demisii în companiile care permit munca hibridă.

Programul clasic de lucru devine tot mai rar

Un alt raport realizat de Microsoft arată că tot mai mulți angajați lucrează în afara programului tradițional 9:00 - 17:00.

Potrivit datelor analizate, numeroși utilizatori își verifică e-mailurile încă de la primele ore ale dimineții sau participă la ședințe programate seara târziu.

Specialiștii atrag atenția că flexibilitatea muncii vine și cu riscul extinderii continue a programului profesional, ceea ce poate afecta echilibrul dintre viața personală și cea profesională.