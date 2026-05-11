Scandal la o nuntă devenită virală! Mirele a aruncat tortul pe jos după ce s-a certat cu aleasa inimii
Scandal la nuntă
Un moment incredibil petrecut la o nuntă a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce mirele și-a pierdut cumpătul în fața invitaților și a distrus tortul festiv chiar în timpul petrecerii. Incidentul, surprins de camerele video, a stârnit reacții intense în mediul online.
Totul s-a întâmplat în timpul tradiționalului moment al tortului, atunci când mirii urmau să servească desertul în fața invitaților. Atmosfera părea una normală, însă situația s-a schimbat radical în doar câteva secunde.
Cearta dintre miri a degenerat în fața invitaților
Potrivit imaginilor devenite virale, conflictul ar fi pornit după ce mirele a gustat din crema tortului folosindu-și degetul. Gestul a deranjat-o pe mireasă, care și-a exprimat imediat nemulțumirea în fața tuturor celor prezenți la eveniment.
Vizibil iritată, femeia a început să îl certe pe partenerul său chiar în timpul ceremoniei dedicate tortului, moment în care atmosfera festivă s-a transformat într-un scandal neașteptat.
Mirele și-a ieșit din fire și a distrus tortul
Reacția mirelui i-a lăsat fără cuvinte atât pe invitați, cât și pe cei care au urmărit imaginile online. Enervat de reproșurile făcute de soția sa, bărbatul a luat tortul de pe masă și l-a trântit pe podea.
Gestul șocant a pus capăt unuia dintre cele mai așteptate momente ale nunții, iar invitații au privit uimiți scena care s-a desfășurat chiar sub ochii lor.
Imaginile au devenit virale pe internet
Filmarea cu incidentul a circulat rapid pe rețelele de socializare, unde internauții au comentat intens reacția celor doi proaspăt căsătoriți.
Unii utilizatori au considerat că ambii miri au exagerat, în timp ce alții au privit întregul moment cu umor. Comentariile ironice și reacțiile amuzate au transformat videoclipul într-un adevărat fenomen viral.
