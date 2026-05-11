Horoscopul zilei: luni, 11 mai 2026: Iubirea și compasiunea sunt cuvintele care caracterizează această zi

Vesta în Pești a încurajat iubirea pură, necondiționată, compasiunea, receptivitatea, meditația și rugăciunea, orice alte practici care onorează divinul din noi. Ne-a inspirat să ne dedicăm nevoilor sufletului și să-i ascultăm chemarea. Dacă am avut grijă de flacăra interioară, ne vom simți acum mai împăcați cu noi înșine.

Berbec

Profită de orice moment liber pentru a reflecta. Nu pentru a construi o nouă strategie, ci mai degrabă pentru a face un bilanț. Observă unde s-au dus atenția și energia ta, unde ai pus suflet în ceea ce ai făcut și ce îți propui mai departe. Nu este doar o perioadă de reîncărcare a bateriilor, ci și una de redescoperire a ghidajului interior.

Taur

Dacă ți-ai dedicat timpul, energia și efortul unor proiecte sau unei comunități cu care simți că ai ceva în comun, e timpul să te uiți puțin în urmă. Vezi dacă oamenii de care te-ai înconjurat îți împărtășesc valorile și dacă merită să continui să te dedici lor.

Gemeni

Poate că te-ai implicat într-o cauză, ai pus suflet într-o misiune sau energia ta a fost concentrată asupra profesiei și imaginii publice. Reflectează la obiectivele asupra cărora ți-ai îndreptat atenția. Este un moment bun să simți dacă ai obținut rezultatele pe care ți le-ai dorit, împlinirea pe care o așteptai și dacă vrei să mergi în continuare în aceeași direcție.

Rac

Ai investit încredere într-o viziune, într-un plan de expansiune sau într-o filozofie de viață. Acum te uiți în urmă și înțelegi dacă te-ai autoiluzionat sau dacă, dimpotrivă, încă mai crezi în ceea ce ți-ai propus. Chiar dacă nu ai neapărat date concrete sau dovezi palpabile, intuitiv vei alege fie să mergi pe aceeași cale, fie să o abandonezi.

Leu

Bilanțul poate că nu va fi unul contabil, dar cu siguranță va fi unul emoțional. Reflectezi la resursele pe care le-ai investit, la ceea ce ai primit în schimb, la ce te leagă de ceilalți și dacă este nevoie să te eliberezi de anumite atașamente. Vei conștientiza în ce merită să te mai implici sufletește.

Fecioară

Dacă te-ai dedicat unui contract sau ai investit emoțional într-o relație, începi să simți dacă ai făcut o alegere bună. Poate fi un prilej să renunți să te mai implici, mai ales dacă intuiția ți-a dat semne că nu este pentru tine. Dar, la fel de bine, poate fi un moment bun să vezi dacă nu cumva ai investit într-o fantezie.

Balanță

Dacă în ultimele luni te-ai concentrat mai mult pe vindecare, pe adoptarea unui stil de viață mai sănătos sau pe un serviciu în folosul altora, a venit timpul să vezi rezultatele. Vei simți dacă ai reușit să creezi armonie între diferitele planuri ale vieții tale sau, dimpotrivă, dacă te-ai preocupat mai mult de un anumit aspect, în defavoarea altora.

Scorpion

Claritatea pe care o aștepți poate că nu va veni decât prin intuiție. Dar, cu siguranță, vei simți dacă relația în care te-ai implicat, devotamentul față de o cauză sau un proiect au meritat. S-ar putea să decizi acum dacă vrei să continui să fii loial și să îți concentrezi energia în acea direcție.

Săgetător

Conștientizezi acum dacă ai confortul și siguranța dorite, pe măsura investiției tale emoționale. Intuiești dacă e cazul să te implici mai departe într-o situație familială sau legată de locuință. Concluziile la care ajungi te vor ajuta să faci curățenie generală, atât la propriu, cât și la figurat.

Capricorn

Experiențele prin care ai trecut în ultima vreme te-au făcut mai înțelept. Nu te mai grăbești să tragi concluzii, fiind mult mai atent la impactul emoțional al interacțiunilor cu ceilalți. Discerne când este momentul să îți trezești empatia și să comunici din suflet, dar și când să pui limite ferme și să fii direct.

Vărsător

În ultima vreme ai lucrat, poate fără să îți dai seama, la stima de sine și la modul în care îți apreciezi și gestionezi resursele. Circumstanțele ți-au arătat unde ar fi trebuit să fie focusul tău și unde să îți investești eforturile. Dar, mai ales, ce este cu adevărat valoros, dincolo de lumea materială.

Pești

Ai ajuns la finalul unei etape de-a lungul căreia ai învățat multe despre compasiune, despre cum să fii în sprijinul altora, despre sacrificiul de sine, dar și despre limite. Ai înțeles, poate, în ce merită să investești sufletește, ce cauze te animă, dar și cum să te poziționezi în relație cu ceilalți și când este cazul să muți atenția asupra ta și a nevoilor tale.