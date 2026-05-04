Accident grav la intrarea în Medgidia. Un pieton a fost lovit mortal de o mașină
Un pieton a murit duminică seară, 3 mai 2026, după ce a fost lovit de un autovehicul la intrarea în Medgidia dinspre Castelu, în județul Constanța. Accidentul s-a produs în jurul orei 23:15.
La fața locului au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, SAJ B2 și SAJ C2. Din primele informații, pietonul a fost grav rănit în urma impactului. Cadrele medicale ajunse la locul accidentului au găsit victima în stop cardio-respirator și au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, persoana nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată.
Accidentul a avut loc la intrarea în Medgidia dinspre Castelu, însă până în acest moment nu au fost comunicate informații despre vârsta sau identitatea victimei, nici despre șoferul implicat. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.
