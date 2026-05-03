Paradoxul de la șantierul Damen Mangalia: deși este în faliment, trebuie să construiască nave de 1 miliard de euro pentru MApN

Paradoxal, șantierul naval Damen Mangalia, declarat în faliment de Tribunalul Constanța, va construi patru nave militare pentru Ministerul Apărării în cadrul programului SAFE, fiind vorba despre un contract de aproape un miliard de euro. Câștigătorul licitației a fost un gigant german din industria apărării, însă construcția propriu-zisă va fi realizată în România. Livrarea navelor trebuie să se facă până în 2030. Culmea, șantierul a fost vizitat zilele acestea de oficiali ai Ministerului Economiei și ai colosului german, potrivit Realitatea PLUS.

Chiar dacă Rheinmetall, colosul german din industria apărării, a câștigat contractul, construcția navelor va fi realizată la șantierul naval Damen - Mangalia. Această situație stârnește îndoieli serioase privind capacitatea de a duce proiectul la bun sfârșit. Inclusiv președintele sindicatului naval are îndoieli privind proiectul.

În prezent, șantierul naval din Mangalia mai are sub 1.000 de angajați, după ce a concediat peste 200 de oameni anul trecut și asigură doar reparații de nave petroliere și portcontainere.

Reprezentanți din industrie speră că producția acestor nave militare la Mangalia să atragă și alte comenzi și astfel să salveze șantierul naval Mangalia. „Având în vedere situația de la șantierul 2 Mai, este bine că lucrările se fac aici. La șantierul militar nu ar fi fost posibil, pentru că are o capacitate mai mică. Ne dorim să colaborăm cu Rheinmetall”, a spus Răzvan Pîrcălăbescu, șeful șantierului militar naval și director general al Romarm.

De altfel, anul trecut, colosul german a semnat cu Pirochim Victoria, aflată în subordinea Romarm, un acord pentru a construi de la zero o fabrică de pulberi pentru muniţie în judeţul Braşov. Investiţia totală anunţată depăşeş­te jumătate de miliard de euro, din care 400 de milioane de euro provin de la Rheinmetall şi 120 de milioane de euro repre­zintă con­tri­buţia României. Mai mult, în 2024, Rheinmetall a preluat pachetul majoritar la Automecanica Mediaş, producătorul român de vehicule speciale.