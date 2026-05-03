Accident grav în Câmpulung: un bărbat a murit după ce a intrat cu mașina într-un stâlp
Accident în Câmpulung
Un accident rutier grav s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică în Câmpulung, pe strada Târgoviștei, unde un autoturism a intrat într-un stâlp. În urma impactului, două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind găsită în stare de inconștiență.
La fața locului au intervenit pompierii cu trei echipaje, alături de două ambulanțe ale Serviciul de Ambulanță Județean. Una dintre victime a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce pentru cealaltă au fost începute manevre de resuscitare.
Victima nu a mai putut fi salvată
În ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, bărbatul, în vârstă de aproximativ 35 de ani, nu a răspuns manevrelor și a fost declarat decedat. Pompierii au asigurat și măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.
