România cere reuniune de urgență a NATO după prăbușirea la Galați a dronei rusești
NATO - Rusia
Liderii NATO se reunesc de urgență după ce o dronă rusească s-a prăbușit în curtea unui locuitor din Galați. Întâlnirea a fost solicitată de România, iar ambasadorul Rusiei la București a dat deja explicații la Ministerul de Externe după incident.
România a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a NATO, care urmează să aibă loc în următoarele săptămâni, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. Întâlnirea va fi dedicată securității la Marea Neagră și situației din Delta Dunării, în contextul unui incident grav produs sâmbătă la Galați.
Fragmentele unei drone rusești s-au prăbușit în curtea unei locuințe din municipiul Galați, declanșând o intervenție de urgență de amploare.
Peste 500 de persoane au fost evacuate preventiv, iar la fața locului au fost mobilizate numeroase echipe specializate. Drona a fost în cele din urmă detonată controlat, fără a se înregistra victime sau alte incidente.
În urma evenimentului, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe, unde a fost obligat să ofere explicații reprezentanților români.
Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Premierul României a condamnat atacul, la fel și președintele țării, care a transmis un mesaj ferm față de cele întâmplate.
La nivel european, vicepreședintele Parlamentului European a cerut liderilor UE să adopte o poziție coordonată față de Federația Rusă și față de atacurile produse în apropierea teritoriului comunitar.
