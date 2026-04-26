O nouă dronă suspectă, descoperită în județul Tulcea. Ar fi similară cu cea căzută în Galați - SURSE
Dronă căzută în Tulcea
Încă o bucată dintr-o dronă ar fi fost găsită în urmă cu puțin timp în localitatea Văcăreni, în județul Tulcea. Sursele Realitatea Plus spun că ar fi la fel ca cea care a căzut ieri peste anexa locuinței din Galați.
O nouă dronă suspectă a fost descoperită în localitatea Văcăreni din județul Tulcea, la aproximativ 9 kilometri față de locul unde, sâmbătă, autoritățile au detonat rămășițele unei drone similare, conform surselor Realitatea Plus.
Potrivit primelor evaluări ale autorităților, dispozitivul găsit duminică ar fi similar cu drona depistată anterior în județul Galați, cea detonată controlat în ziua precedentă.
Descoperirea vine la scurt timp după incidentul de ieri din Galați și ridică noi semne de întrebare cu privire la siguranța zonei.
O anchetă a fost deschisă de îndată, iar autoritățile urmează să stabilească originea și traiectoria dispozitivului. Ne așteptăm, de asemenea, la măsuri sporite de securitate pentru populația din zonă, deși detaliile privind modul în care acestea vor fi implementate nu sunt cunoscute încă.
