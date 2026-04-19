Piața chineză, deschisă oficial pentru lactatele românești

Un pas important pentru agricultura românească a fost făcut după ce China a aprobat oficial importurile de produse lactate din România. Decizia oferă producătorilor locali acces la una dintre cele mai mari piețe de consum din lume, evaluată la aproximativ 70 de miliarde de dolari.

Anunțul autorităților chineze marchează o etapă esențială în extinderea relațiilor comerciale agroalimentare dintre cele două state.

Ce produse pot ajunge pe piața asiatică

Conform noilor reglementări, companiile românești eligibile vor putea exporta o gamă variată de produse lactate, printre care:

lapte și lapte praf

brânzeturi

zer

formule pentru sugari

Accesul nu este însă automat. Producătorii trebuie să respecte standardele sanitare stricte impuse de autoritățile de la Beijing.

Condiții stricte pentru exportatori

Pentru a putea exporta în China, unitățile de procesare din România trebuie:

să fie autorizate de autoritățile naționale competente

să fie înregistrate oficial în sistemele chineze

să utilizeze materie primă provenită din ferme sigure, fără boli majore

să funcționeze sub supraveghere sanitar-veterinară strictă

Aceste cerințe sunt esențiale pentru a garanta siguranța alimentară și pentru a menține standardele ridicate ale pieței chineze.

Un acord cu impact strategic pentru agricultură

Decizia vine după demersuri diplomatice și economice susținute. În luna martie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a semnat un protocol important alături de omologul său chinez, Han Jun.

Acordul vizează nu doar produsele lactate, ci și exportul de pește și carne de pasăre procesată, deschizând noi oportunități pentru sectorul agroalimentar românesc.

O revenire pe o piață pierdută după 1989

Oficialii români consideră acest acord drept unul dintre cele mai importante din ultimele decenii. Înainte de 1989, România avea relații comerciale active cu China în domeniul agroalimentar, însă acestea au fost întrerupte ulterior.

Reluarea exporturilor către această piață uriașă este văzută ca o oportunitate strategică pentru dezvoltarea producătorilor locali.

Provocări pentru companiile românești

Deși oportunitatea este semnificativă, impactul real va depinde de capacitatea firmelor românești de a:

respecta cerințele riguroase de certificare

asigura volume constante pentru export

face față concurenței internaționale

Accesul lactatelor românești pe piața din China reprezintă un moment de referință pentru economia agricolă a României. Dacă producătorii vor reuși să se adapteze standardelor și cerințelor logistice, această deschidere poate genera creșteri importante ale exporturilor și o consolidare a poziției României pe piața globală.