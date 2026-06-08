Ungaria reduce salariile parlamentarilor. România le crește

Sursă: Realitatea PLUS

În timp ce Ungaria vrea să taie cu 40% veniturile parlamentarilor, în România se discută despre majorarea veniturilor aleșilor conform legii salarizării aflate în dezbatere. Decizii complet opuse în două țări vecine, într-un moment în care milioane de oameni se plâng de costul tot mai mare al vieții.

Salariile parlamentarilor maghiari ar putea fi reduse cu 40%

Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, autoritățile din Ungaria consideră că diferența dintre veniturile politicienilor și cele ale cetățenilor a devenit prea mare și încearcă să reducă unele beneficii acordate parlamentarilor.

Dacă legea trece, salariile deputaților ar putea fi reduse cu 40%.

În România, situația este exact invers. Noua lege a salarizării ar putea aduce creșteri importante pentru parlamentari și alți demnitari.

Simulările arată că indemnizația netă a unui parlamentar român ar putea crește cu aproximativ 3.000 de lei pe lună, în timp ce multe alte categorii de angajați din sectorul public riscă să rămână cu salariile înghețate.