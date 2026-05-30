Sute de angajați din Apărare, fără salarii din decembrie: scandal uriaș

Sute de angajați din Apărare nu au mai primit salariile din decembrie pentru că Executivul nu a aprobat o hotărâre de guvern, potrivit surselor. Sindicaliștii îi acuză pe secretarul general al Ministerului Economiei și pe șefa de cabinet a ministrului că blochează proiectul.

Sindicaliștii societății Romarm din Râmnicu Vâlcea anunță că vor intra în grevă cadrele societății și anunță că miercuri vor protesta. Jurnaliștii locali spun că decizia de oprire totală a lucrului a fost adoptată pe acest fond al nemulțumirilor angajaților privind salariile și a lipsei de rezultate concrete în urma solicitărilor de majorare a veniturilor, în timp ce conducerea companiei spune că a trimis un memorandum și că așteaptă să vadă exact ce vor decide cei de la guvern, menționând că - pentru moment - nu au niciun răspuns.

Tot acest protest se desfășoară în pline negocieri dintre fabrica din Cugir și renumita firmă germană de armament Vixaw, care a și câștigat contractul din programul SAFE pentru armele de asalt.

În același timp sunt sute de angajați din industria de apărare care așteaptă salariile încă din decembrie 2025. Oamenii spun că nu sunt plătiți încă din decembrie anul trecut și că, fiind o lege specială, e nevoie de o hotărâre de guvern.

Conform presei locale, aceiași sindicaliști din Apărare mai acuză că secretarul general al ministerului este cel care ar bloca acel proiect de hotărâre pentru că ar vrea să schimbe procedura.