Incident deosebit de grav în gara Ghighiu, din Prahova: bărbat electrocutat în zona unui vagon. A fost solicitat elicopterul SMURD

Un incident deosebit de grav a avut loc sâmbătă, în gara Ghighiu, comuna prahoveană Bărcănești. Un bărbat în vârstă de aproximativ 35 de ani s-a electrocutat, la fața locului intervenind echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, precum și un elicopter SMURD.

Inspectoratul pentru Situații de Prahova a transmis că victima este conștientă și primește îngrijiri medicale la fața locului. Pentru intervenție au fost mobilizate o autospecială de stingere și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD.

„Din primele evaluări, aceasta prezintă arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafața corpului, la nivelul feței și membrelor superioare și inferioare. În sprijin acționează și elicopterul SMURD”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.

În momentul publicării acestei știri, intervenția autorităților este în plină desfășurare.