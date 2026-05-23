Carambol în județul Olt. Patru persoane, între care și o minoră, au fost rănite

Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier grav, în care au fost implicate șapte persoane, a avut loc sâmbătă în localitatea Brebeni, județul Olt. Patru persoane, printre care și o minoră în vârstă de 11 ani, au fost rănite, după ce trei mașini s-au ciocnit violent.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a anunțat că în accident au fost implicate trei autoturisme în care se aflau șapte persoane, inclusiv minora. În urma impactului nu au existat victime încarcerate.

„La spital au fost transportate patru persoane: două femei, un bărbat și minora în vârstă de 11 ani”, au precizat reprezentanții ISU Olt.

Potrivit lor, celelalte trei persoane implicate au fost monitorizate medical la locul evenimentului, însă au refuzat transportul la spital.

Pompierii au intervenit și pentru sablarea carosabilului, în vederea îndepărtării elementelor de plastic și a lichidelor scurse pe șosea.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.