Kovesi sesizează Comisia Europeană: Grecia blochează funcționarea Parchetului European

Procurorul-șef european Laura Codruța Kovesi a trimis o sesizare oficială către Comisia Europeană, în care acuză autoritățile elene că au adoptat modificări legislative și decizii judiciare ce amenință independența și funcționarea eficientă a Parchetului European (EPPO) în Grecia.

Demersul invocă Regulamentul UE privind condiționalitatea statului de drept, un mecanism care permite Uniunii Europene să suspende plăți din bugetul comunitar atunci când încălcările statului de drept riscă să prejudicieze interesele financiare ale UE.

Codul de procedură penală, modificat în defavoarea EPPO

Prima îngrijorare ridicată de Kovesi se referă la amendarea accelerată a Codului grec de procedură penală, care a introdus un regim procedural special pentru infracțiunile grave comise de parlamentari. EPPO consideră că această schimbare îi restrânge capacitatea de a ancheta și trimite în judecată fapte care intră în competența sa exclusivă.

Mandate reînnoite, dar ignorate parțial de justiția elenă

A doua problemă vizează refuzul Consiliului Judiciar Suprem elen de a aplica integral decizia Colegiului EPPO din 12 noiembrie 2025, prin care mandatele a trei procurori europeni delegați din Grecia fuseseră prelungite cu cinci ani. Potrivit presei elene, instanța supremă a acceptat reînnoirea doar pentru doi ani, ignorând termenul stabilit de EPPO.

În scrisoarea adresată Comisiei, Kovesi avertizează că aceste evoluții generează „îndoieli serioase" cu privire la respectarea de către Grecia a obligației de cooperare loială, consacrată la articolul 4 alineatul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

EPPO este parchetul independent al UE, cu competențe în investigarea fraudelor, corupției, spălării de bani și altor infracțiuni ce aduc atingere bugetului european. În Grecia, relațiile dintre EPPO și autoritățile judiciare naționale s-au deteriorat în contextul unor dosare cu rezonanță politică, printre care anchete legate de subvenții agricole și contracte publice.