Preoții ruși organizează slujbe religioase speciale pe stradă pentru a alunga dronele ucrainene

Sursă: meduza.io

Într-un context marcat de intensificarea atacurilor cu drone, Biserica Ortodoxă Rusă a organizat o ceremonie religioasă în orașul Perm, cu scopul declarat de a proteja localitatea de posibile lovituri aeriene.

Evenimentul a avut loc în ultimele zile, după ce în zonă au fost semnalate mai multe incidente asociate cu drone, iar autoritățile bisericești locale au decis să apeleze la mijloace religioase pentru „protecția orașului”.

Icoana „Maica Domnului din Perm”, purtată prin puncte sensibile ale orașului

Mai mulți preoți ai diocezei locale au participat la o procesiune în cadrul căreia a fost purtată icoana „Maica Domnului din Perm”, considerată un simbol religios important în regiune, scrie Meduza .

Traseul procesiunii a inclus mai multe puncte considerate strategice sau sensibile din oraș, printre care capela din cimitirul Bannaya Gora, centrala hidroelectrică de la Perm și zona de la intrarea în districtul Kirovsky.

Pe parcursul deplasării, clericii au rostit rugăciuni pentru protejarea orașului și a locuitorilor săi.

Reacția diocezei: „O practică veche în vremuri de criză”

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse din Perm au explicat că inițiativa vine ca răspuns la situația de securitate din regiune și că astfel de procesiuni au o tradiție istorică în perioade dificile.

„Orașul nostru a fost recent expus mai multor atacuri cu drone, iar pentru a reduce impactul acestei situații, mitropolitul de Perm a organizat o slujbă de rugăciune. De ce icoana «Maica Domnului din Perm»? Pentru că este o icoană venerată local, legată de regiunea noastră, iar cultul ei a fost recent restabilit”, a transmis dioceza.

Instituția religioasă a mai precizat că purtarea de icoane și relicve în procesiuni publice este o tradiție veche, practicată în perioade de „crize sociale, epidemii, războaie sau invazii străine”.

Referințe istorice și interpretări diferite

Reprezentanții bisericii au susținut, de asemenea, că în trecut astfel de acțiuni religioase ar fi fost asociate cu momente în care diverse crize au fost depășite, ca urmare a rugăciunilor colective.

O procesiune similară ar fi avut loc și în perioada pandemiei de COVID-19, când astfel de practici au fost reluate în mai multe regiuni din Rusia.

În contextul actual, legat de atacurile cu drone, inițiativa a fost privită diferit în spațiul public, unii considerând-o o manifestare de tradiție religioasă, în timp ce alții o descriu ca pe un gest mai degrabă simbolic, fără efecte practice asupra situației de securitate.