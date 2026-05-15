Crin Antonescu, atac devastator la PNL și USR: „Țin ostatic întreg poporul!”

Sursă: Realitatea PLUS

Într-o intervenție explozivă în exclusivitate la Realitatea PLUS, Crin Antonescu a lansat un atac devastator la adresa actualei configurații politice. Fostul președinte al liberalilor acuză „gruparea Bolojan” din interiorul PNL și partenerii de la USR că au blocat România într-un joc de interese pur electorale, ignorând nevoile reale ale societății sub pretextul unei stabilități fragile.

Teama de electorat și scenariul anticipatelor

Crin Antonescu susține că refuzul categoric al partidelor de la guvernare de a apela la alegeri anticipate nu este o dovadă de responsabilitate, ci un simptom de panică politică. Potrivit fostului lider PNL, atât liberalii, cât și USR, evită scrutinul popular din cauza prăbușirii în sondaje și a lipsei de rezultate palpabile pentru cetățeni. Această „fugă de urne” este interpretată ca o încercare disperată de a păstra funcțiile administrative, în detrimentul legitimității democratice.

Ascensiunea AUR și calculul politic al eșecului

Elementul central al analizei lui Antonescu vizează pericolul reprezentat de forțele suveraniste. Fostul lider liberal afirmă că PNL și USR sunt perfect conștiente de faptul că un rând de alegeri anticipate ar marca un triumf istoric pentru AUR. Această temere ar fi, în opinia sa, „adezivul” care ține împreună o construcție politică pe care o consideră nocivă, forțând populația să accepte o guvernare lipsită de viziune doar pentru a evita un deznodământ electoral considerat catastrofal de către actualii lideri.

Ostatici în propria țară: Verdictul lui Antonescu

Prin utilizarea unei retorici dure, Crin Antonescu concluzionează că întreg poporul român a devenit „ostaticul” acestor calcule de culise. Acesta sugerează că agenda publică este confiscată de orgoliile grupărilor interne, menționând explicit influența lui Ilie Bolojan, și că orice tentativă de reformă reală este sacrificată pe altarul supraviețuirii politice. Mesajul fostului președinte liberal subliniază o prăpastie tot mai adâncă între clasa politică aflată la putere și realitatea dură resimțită de cetățeni.