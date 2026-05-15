Noi detalii în cazul de la Azuga: femeia lovită de un stâlp de electricitate prăbușit pe stradă a murit la spital
Femeie moartă în Azuga
Femeia rănită grav după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste ea pe o stradă din stațiunea Azuga a murit la spital, la câteva ore după accident. Victima avea 67 de ani și suferise răni extrem de grave în urma impactului.
Cum s-a produs incidentul nefericit?
Incidentul dramatic s-a produs pe strada Victoriei, în timp ce echipe ale unei firme efectuau lucrări la infrastructura electrică din zonă. Potrivit primelor informații, muncitorii desfășurau operațiuni de demontare și înlocuire a unor cabluri de electricitate în momentul în care unul dintre stâlpi s-a înclinat și s-a prăbușit.
Femeia se afla pe trotuar și mergea regulamentar în momentul accidentului, fără să aibă posibilitatea de a evita impactul.
În urma prăbușirii stâlpului, victima a suferit multiple traumatisme severe. Medicii au constatat fracturi la nivelul feței și maxilarului, fractură de femur și numeroase leziuni provocate prin strivire. Din cauza stării critice, femeia fusese intubată și transportată de urgență la spital.
Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipa medicală, femeia nu a mai putut fi salvată.
Polițiștii și inspectorii de muncă urmează să stabilească eventualele responsabilități în acest caz tragic petrecut în stațiunea montană Azuga.
