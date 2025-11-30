Accident grav pe DN1, în Azuga. Opt victime, inclusiv trei copii. Un tânăr de 24 de ani, în stop cardio-respirator

Un accident rutier extrem de grav a avut loc duminică seară, în stațiunea Azuga, pe Valea Prahovei. Opt persoane, inclusiv trei copii, sunt implicate, iar forțele de intervenție se concentrează pe salvarea unui tânăr de 24 de ani, găsit în stop cardio-respirator.

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc duminică seară, pe Drumul Național 1 (DN1), pe raza orașului Azuga, la limita dintre județele Prahova și Brașov.

Evenimentul rutier a implicat două autoturisme și cei opt ocupanți ai acestora, printre care se numără și trei copii. Situația cea mai critică este cea a unui bărbat în vârstă de aproximativ 24 de ani, care a fost găsit în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de urgență, a confirmat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

La fața locului au fost mobilizate forțe considerabile din ambele județe. O autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD de la ISU Prahova. O altă autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD de la ISU Brașov. O ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță Prahova.

La ora actuală, intervenția salvatorilor pentru gestionarea victimelor și a evenimentului este în plină desfășurare.