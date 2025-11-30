Un accident rutier deosebit de grav a avut loc duminică seară, pe Drumul Național 1 (DN1), pe raza orașului Azuga, la limita dintre județele Prahova și Brașov.

Evenimentul rutier a implicat două autoturisme și cei opt ocupanți ai acestora, printre care se numără și trei copii. Situația cea mai critică este cea a unui bărbat în vârstă de aproximativ 24 de ani, care a fost găsit în stop cardio-respirator la sosirea echipajelor de urgență, a confirmat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova.

La fața locului au fost mobilizate forțe considerabile din ambele județe. O autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare și un echipaj de prim ajutor SMURD de la ISU Prahova. O altă autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD de la ISU Brașov. O ambulanță de la Serviciul Județean de Ambulanță Prahova.

La ora actuală, intervenția salvatorilor pentru gestionarea victimelor și a evenimentului este în plină desfășurare.