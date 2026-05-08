Celebrul Uri Geller, reacție explozivă după publicarea documentelor secrete despre OZN‑uri: „Este un declanșator al trezirii umanității!” - VIDEO

Celebrul iluzionist și mediu Uri Geller lansează una dintre cele mai îndrăznețe ipoteze de până acum, după ce Casa Albă a făcut publice o serie de documente declasificate despre obiecte zburătoare neidentificate - OZN, ținute la secret timp de decenii.

Geller sugerează că dezvăluirile nu reprezintă doar o simplă transparență administrativă, ci un moment de cotitură pentru omenire.

„DACĂ ACESTA NU ESTE DOAR UN SIMPLU ACT DE DEZVĂLUIRE — CI UN DECLANȘATOR AL TREZIRII UMANITĂȚII?” , se întreabă iluzionistul israeliano-britanic, într-o postare pe rețelele de socializare.

Subliniind faptul că mulți consideră aceste documente începutul unei „dezvăluiri totale”, Geller avertizează că informațiile publicate nu ar reprezenta „adevărul complet”, ci doar o parte a unui proces mult mai amplu.

„Este un proces atent controlat, picătură cu picătură, conceput pentru a PREGĂTI omenirea pentru o realitate care ne va transforma complet înțelegerea despre noi înșine, despre conștiință și despre locul nostru în cosmos.”

Geller se întreabă de ce, după decenii la rând în care guvernele au negat existența OZN‑urilor, piloții au fost ridiculizați, iar martorii luați în râs, autoritățile par brusc dispuse să admită realitatea fenomenului?

„Poate pentru că acum nu mai este în controlul lor, iar ceasul ticăie spre un TERMEN LIMITĂ care le-a fost impus! Și poate pentru că acest fenomen nu ține doar de tehnologie extraterestră. Cred că este legat și de CONȘTIINȚA UMANĂ însăși.”

În viziunea lui Geller, aceste inteligențe ar putea fi mai mult decât vizitatori din alte lumi — ar putea fi catalizatori ai unei evoluții psihologice și spirituale a omenirii. El sugerează că dezvăluirea nu privește doar tehnologia OZN, ci pregătirea pentru o nouă înțelegere a realității.

„Odată ce omenirea va înțelege cu adevărat că conștiința se extinde dincolo de creier… dincolo de corp… dincolo de SPAȚIU și TIMP… atunci TOTUL se schimbă. Religia se schimbă! Știința se schimbă! Politica se schimbă! Și PUTEREA se schimbă!”

Secretul suprem, spune el, nu este doar că „nu suntem singuri”, ci că omenirea este mult mai puternică, mai conectată și mai „cosmică” decât a crezut vreodată.