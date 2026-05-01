Verdict exploziv! Un bărbat concediat din cauza inteligenței artificiale va fi reangajat
Proces cu verdict răsunător în China, acolo unde o curte de justiție a decis în favoarea unui angajat disponibilizat din cauza inteligenței artificiale, care l-a înlocuit. Verdictul spune că firmele nu vor putea să demită oameni pentru a-i înlocui cu tehnologia momentului.
Posibil precedent pentru concedierile din cauza inteligenței artificiale
Angajatul de la care a pornit întreaga dezbatere lucra inițial chiar cu inteligența artificială, însă a ajuns într-un final să își piardă jobul tocmai din cauza acesteia, fiindcă sarcinile sale au fost automatizate.
Compania a încercat să îl transfere pe un post plătit cu aproape 40 la sută mai puțin, însă bărbatul a refuzat și a fost concediat.
După aceea, a început lupta în instanță, pentru ca în final judecătorii să decidă că implementarea inteligenței artificiale de către companie nu reprezintă o schimbare majoră de circumstanțe, așa cum cere legislația chineză.
Decizia instanței ar putea reprezenta un precedent pentru zeci de mii de cazuri similare de pe întreaga planetă.
Citește și:
- 16:05 - NASA a publicat noi imagini de pe Marte, care schimbă tot ce știam despre Planeta Roșie
- 15:39 - Se schimbă tot pentru laptopurile noi. Regula UE care intră în vigoare și îi vizează pe toți cumpărătorii
- 08:40 - Incident grav: un AI a șters baza de date și backup-urile unei firme care furnizează soluții software. Cum au fost afectați clienții
- 21:33 - „Piramidele” din nordul României: Descoperire arheologică uluitoare, contemporană cu Egiptul Antic
