Verdict exploziv! Un bărbat concediat din cauza inteligenței artificiale va fi reangajat

Proces cu verdict răsunător în China, acolo unde o curte de justiție a decis în favoarea unui angajat disponibilizat din cauza inteligenței artificiale, care l-a înlocuit. Verdictul spune că firmele nu vor putea să demită oameni pentru a-i înlocui cu tehnologia momentului.

Posibil precedent pentru concedierile din cauza inteligenței artificiale

Angajatul de la care a pornit întreaga dezbatere lucra inițial chiar cu inteligența artificială , însă a ajuns într-un final să își piardă jobul tocmai din cauza acesteia, fiindcă sarcinile sale au fost automatizate.

Compania a încercat să îl transfere pe un post plătit cu aproape 40 la sută mai puțin, însă bărbatul a refuzat și a fost concediat.

După aceea, a început lupta în instanță, pentru ca în final judecătorii să decidă că implementarea inteligenței artificiale de către companie nu reprezintă o schimbare majoră de circumstanțe, așa cum cere legislația chineză.

Decizia instanței ar putea reprezenta un precedent pentru zeci de mii de cazuri similare de pe întreaga planetă.