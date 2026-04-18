Dacă ridici privirea spre cer într-o noapte senină și observi puncte luminoase care se mișcă rapid, există o șansă tot mai mare ca acestea să facă parte din rețeaua lui Elon Musk. Cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 600 de miliarde de lire și în continuă creștere, a început în 2019 lansarea sateliților Starlink, proiect gândit inițial pentru a aduce internet de mare viteză în zonele izolate ale planetei.