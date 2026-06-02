Stiinta si tehnologie
Roboții umanoizi vor avea acte de identitate
2 iun. 2026, 11:17
Roboți
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
China a lansat un sistem oficial de identificare digitală pentru roboții umanoizi care operează pe teritoriul țării. Măsura vine în contextul în care autoritățile de la Beijing accelerează dezvoltarea inteligenței artificiale.
Cărți de identitate pentru roboți
Noul sistem implementat atribuie fiecărui robot un cod unic de identificare, încă de la plecarea sa din fabrică și până când va fi scos din uz.
Sistemul a fost deja implementat și este utilizat de peste 100 de companii și acoperă aproximativ 200 de modele de roboți.
Inițiativa vine pe fondul preocupărilor legate de îmbătrânirea populației și de reducerea forței de muncă.
