Japonia dezvoltă un avion hipersonic pentru pasageri. O călătorie între Tokyo și SUA ar dura aproximativ două ore
Avion hipersonic
Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Dacă proiectul va avea succes, un zbor dintre Tokyo și Statele Unite ar putea dura doar aproximativ două ore, față de circa 12 ore cât durează în prezent.
Japonia dezvoltă un avion hipersonic
Cercetătorii japonezi au simulat condiții reale de zbor la viteza de Mach 5 – adică de aproximativ cinci ori viteza sunetului.
În testele realizate la Centrul Spațial Kakuda din Japonia, cercetătorii au verificat dacă avionul rezistă la temperaturi extreme, de aproape o mie de grade Celsius.
Potrivit specialiștilor, dezvoltarea unui astfel de avion comercial ar putea dura chiar și 20 de ani, din cauza tehnologiei complicate și a costurilor extrem de ridicate.
Citește și:
- 22:31 - Lituania, în alertă după o scurgere uriașă de date. Autoritățile suspectează implicarea unei puteri străine
- 20:29 - Un robot a leșinat pe scenă după ce a încercat să îl imite pe Michael Jackson - VIDEO
- 18:03 - Noi fișiere OZN desecretizate de administrația Trump. Ce i‑a speriat pe primii astronauți americani
- 17:14 - România este plină de gropi, în timp ce China are stâlpi inteligenți care se rotesc ca să îți arate drumul. Experiența unui român care l-a lăsat cu gura căscată - VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News