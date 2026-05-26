Realitatea.NET
Stiinta si tehnologie· 1 min citire

Japonia dezvoltă un avion hipersonic pentru pasageri. O călătorie între Tokyo și SUA ar dura aproximativ două ore

26 mai 2026, 20:39
Avion hipersonic

Avion hipersonic

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS

Japonia testează un avion de pasageri de cel puțin două ori mai rapid decât legendarul Concorde. Dacă proiectul va avea succes, un zbor dintre Tokyo și Statele Unite ar putea dura doar aproximativ două ore, față de circa 12 ore cât durează în prezent.

Japonia dezvoltă un avion hipersonic

Cercetătorii japonezi au simulat condiții reale de zbor la viteza de Mach 5 – adică de aproximativ cinci ori viteza sunetului.

În testele realizate la Centrul Spațial Kakuda din Japonia, cercetătorii au verificat dacă avionul rezistă la temperaturi extreme, de aproape o mie de grade Celsius.

Potrivit specialiștilor, dezvoltarea unui astfel de avion comercial ar putea dura chiar și 20 de ani, din cauza tehnologiei complicate și a costurilor extrem de ridicate.

Citește și:

Mai multe articole despre

avion

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Stiinta si tehnologie

Mai Multe