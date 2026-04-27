Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit o insulă din Japonia
cutremur Japonia
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,1 a lovit insula Hokkaido, în nordul Japoniei, luni dimineață devreme, au indicat agenții americane și japoneze, scrie AFP.
Seismul s-a produs puțin înainte de ora 05:30 (duminică, 21:30 GMT) în sudul insulei Hokkaido, la o adâncime de aproximativ 80 de kilometri, conform Agenției meteorologice japoneze (JMA) și Serviciului geologic al Statelor Unite (USGS). Nu a fost emisă nicio alertă de tsunami.
Acest cutremur are loc la mai puțin de o săptămână după ce JMA a avertizat asupra unui risc crescut de cutremure de mare intensitate (cu magnitudinea de 8,0 sau mai mare), în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,7 care s-a produs în largul coastelor prefecturii Iwate, în nordul Japoniei, lunea trecută.
Citește și:
- 10:44 - Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Dr. Cristina Cotruță , dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS - VIDEO
- 10:42 - Nicușor Dan: „Suntem într-un moment în care există o poziție cumva ireconciliabilă între două părți”. Ce spune despre susținerea lui Ilie Bolojan
- 10:36 - PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva guvernului Bolojan
- 10:22 - Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului
