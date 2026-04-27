Avertisment de la Bogdan Chirieac: „S-ar putea să cadă drone zilnic pe teritoriul țării”

Sursă: Realitatea PLUS

"Ne putem aștepta să cadă zilnic drone pe teritoriul României în scurt timp." Acesta este avertismentul dur lansat de Bogdan Chirieac. Analistul politic susține că Vladimir Putin nu va renunța la planul său de a ajunge la Gurile Dunării.

„Pe măsură ce rusii vor înainta către Odessa si Buceag ne vom confrunta tot mai mult cu astfel de situații

Putin nu renunță la planul său de a ocupa tot litoralul ucrainean al Mării Negre, de a face joctiunea cu Buceagul ca să aibă acces la gurile Dunării si probabil în sus către nordul Transnistriei.

E clară situația asta și cu cât forțele ruse vor ataca la granita României vom avea zilnic asfel de incidente, din nefericire dar e clară, situatia asta se întâmplă.

Nu sprijinim destul Ucraina, America e într-un moment nu tocmai bun cu EU, membrii NATO între ei au o problema, nu au tot ce le trebuie ca să-i combată pe ruși”, a spus Bogdan Chirieac la Realitatea PLUS.