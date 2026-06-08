Mesaj clar de pe flancul estic. Militarii români și americani au tras împreună în Polonia - VIDEO

Militari români și americani au participat la un nou exercițiu comun desfășurat în Polonia, într-o perioadă în care atenția NATO rămâne concentrată asupra securității flancului estic.

Imagini de la antrenamentele de tragere au fost publicate de armata americană și redistribuite ulterior de Ambasada Statelor Unite la București.

Exercițiul a avut loc la unul dintre cele mai importante centre de pregătire militară din Polonia și a reunit soldați din cele două state aliate.

Antrenament comun într-un poligon strategic al NATO

Activitatea s-a desfășurat la Poligonul de Instruire Bemowo Piskie, o bază militară folosită frecvent pentru exerciții ale forțelor aliate.

Potrivit informațiilor publicate de armata americană, militarii români și americani au efectuat împreună exerciții de tragere și activități de pregătire menite să îmbunătățească interoperabilitatea dintre trupele NATO.

„Soldați americani și români s-au antrenat împreună la Poligonul de Instruire Bemowo Piskie, Polonia, consolidând pregătirea și parteneriatul de-a lungul flancului estic al NATO”, au transmis Comandamentul Statelor Unite pentru Europa și Africa și Ambasada SUA la București.

România și Polonia, tot mai importante pentru strategia americană

Deși astfel de exerciții sunt frecvente în cadrul NATO, momentul în care imaginile au fost făcute publice a atras atenția observatorilor.

În ultimele luni au existat numeroase discuții privind viitorul prezenței militare americane în Europa și posibile schimbări în distribuirea trupelor pe continent.

În acest context, evidențierea cooperării dintre Statele Unite, România și Polonia este interpretată de unii analiști ca un semnal că cele două țări continuă să ocupe un loc important în arhitectura de securitate a flancului estic.

Decizii contradictorii privind trupele americane din Polonia

Subiectul a devenit și mai sensibil după evenimentele din luna trecută. La acel moment, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a decis în ultimul moment anularea desfășurării a aproximativ 4.000 de militari americani în Polonia, o măsură care a surprins atât autoritățile de la Varșovia, cât și partenerii europeni.

Decizia a provocat numeroase speculații privind viitorul prezenței militare americane în regiune.

La scurt timp însă, Donald Trump a anunțat suplimentarea efectivelor americane din Polonia cu aproximativ 5.000 de soldați, mesaj care a fost interpretat drept o reconfirmare a angajamentului Washingtonului față de securitatea Europei de Est.

Flancul estic rămâne în centrul atenției

În ultimii ani, România și Polonia au devenit două dintre cele mai importante puncte de sprijin ale NATO în apropierea granițelor estice ale alianței.

Exercițiile comune, rotațiile de trupe și investițiile în infrastructura militară au fost intensificate pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor persistente dintre Rusia și statele occidentale.

Antrenamentul desfășurat la Bemowo Piskie se înscrie în această serie de activități prin care aliații încearcă să își consolideze capacitatea de reacție și cooperarea militară în regiune.