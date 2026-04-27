Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Război din Orientul Mijlociu: șeful diplomației iraniene se află în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin

27 apr. 2026, 09:36
Abbas Araghtchi a ajuns în Rusia (Profimedia)

Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghtchi, a sosit luni dimineață la Sankt Petersburg, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit presei de stat de la Teheran.

Vizita marchează o nouă etapă în turneul diplomatic al oficialului iranian, după ce întâlnirea planificată cu reprezentanții Statelor Unite, la Islamabad, nu a mai avut loc.

Moscova a confirmat oficial discuțiile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția TASS că întrevederea va avea loc luni, confirmând anunțul făcut anterior de ambasadorul Iranului în Rusia. Araghtchi a părăsit Pakistanul duminică, îndreptându-se spre Moscova.

Potrivit publicației americane Axios, Iranul a transmis recent Statelor Unite o nouă propunere diplomatică, care ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și un posibil acord pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, urmând ca discuțiile privind dosarul nuclear să fie reluate ulterior.

Mai multe articole despre

Razboi in Orientul Mijlociu, negocieri rusia, vladimir putin

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe