Război din Orientul Mijlociu: șeful diplomației iraniene se află în Rusia pentru o întâlnire cu Vladimir Putin
Abbas Araghtchi a ajuns în Rusia (Profimedia)
Ministrul iranian de externe, Abbas Araghtchi, a sosit luni dimineață la Sankt Petersburg, unde urmează să aibă o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit presei de stat de la Teheran.
Vizita marchează o nouă etapă în turneul diplomatic al oficialului iranian, după ce întâlnirea planificată cu reprezentanții Statelor Unite, la Islamabad, nu a mai avut loc.
Moscova a confirmat oficial discuțiile. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția TASS că întrevederea va avea loc luni, confirmând anunțul făcut anterior de ambasadorul Iranului în Rusia. Araghtchi a părăsit Pakistanul duminică, îndreptându-se spre Moscova.
Potrivit publicației americane Axios, Iranul a transmis recent Statelor Unite o nouă propunere diplomatică, care ar include redeschiderea Strâmtorii Ormuz și un posibil acord pentru încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, urmând ca discuțiile privind dosarul nuclear să fie reluate ulterior.
