Incendiu violent în Sectorul 5 din Capitală. Flăcări uriașe la două locuințe, pompierii luptă să oprească propagarea - VIDEO

Sursă: ISU

Un incendiu puternic a izbucnit pe strada Erou Toma Constantin, în Sectorul 5 al Capitalei, unde două locuințe aflate la parter au fost cuprinse de flăcări. Potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov, focul se manifestă cu intensitate ridicată la nivelul acoperișurilor, fiind însoțit de degajări mari de fum vizibile de la distanță.

Intervenția echipajelor se desfășoară în regim de urgență, în condițiile în care există risc de extindere a incendiului către imobilele aflate în imediata apropiere. Pompierii acționează simultan pentru lichidarea focului și pentru protejarea construcțiilor vecine, astfel încât flăcările să nu se propage.

Mobilizare de forțe la fața locului

Pentru gestionarea situației, autoritățile au alertat progresiv mai multe echipaje de intervenție. La fața locului au fost trimise 7 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și, în sprijin, un echipaj SABIF.

Prezența unui număr mare de autospeciale arată amploarea intervenției și pericolul reprezentat de propagarea incendiului la alte locuințe din zonă.

Până acum nu au fost raportate victime

Conform datelor comunicate până în acest moment de ISU București-Ilfov, nu au fost înregistrate victime.

Echipajele continuă intervenția, iar misiunea este în dinamică. Autoritățile au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce operațiunea de stingere avansează.