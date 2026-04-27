George Simion îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, după moțiunea de cenzură: „Vom ajunge și acolo"

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni că suspendarea președintelui Nicușor Dan rămâne o opțiune politică pe masa formațiunii sale, urmând a fi luată în considerare după finalizarea etapelor parlamentare în curs. Primul pas, spune Simion, este votul din 5 mai pe moțiunea de cenzură.

„Sunt diferite instrumente politice care trebuie și pot fi folosite la un moment dat, după ce pasul 1 este realizat. Pasul 1 este strângerea semnăturilor, depunerea moțiunii, votul pe data de 5 mai pentru această moțiune. Vom ajunge și acolo, vom ajunge în situațiile concrete", a afirmat Simion.

Atac dur la adresa șefului statului

Liderul AUR a acuzat că refuzul lui Nicușor Dan de a accepta un premier propus de AUR sau de a susține un guvern minoritar cu sprijinul partidului reprezintă o încălcare a normelor democratice.

„Să vină un președinte și să spună că neagă dreptul tău de a desemna un premier înseamnă că nu mai e democrație. E fără precedent lucrul ăsta", a spus Simion, adăugând că președintele are „o problemă" dacă refuză să recunoască rolul constituțional al celui de-al doilea partid din Parlament.

AUR, exclus din nou de la consultări

Simion a mai acuzat că formațiunea sa nu a fost convocată la Palatul Cotroceni pentru consultări, pentru a treia oară consecutiv într-o săptămână, considerând că acest lucru afectează legitimitatea procesului politic.

„Nu puteți ignora jumătate dintre români. Nu puteți să vă comportați ca și cum noi nu existăm", a declarat liderul AUR, subliniind că este „supărător pentru starea democrației în România".

Simion îl amenință cu judecata pe Fritz: „Nu am luat niciodată bani de la Rusia"

Liderul suveraniștilor a anunțat că îl va da în judecată pe președintele USR, Dominic Fritz, după ce acesta a susținut că liderii AUR ar fi fost finanțați din Rusia. Simion a negat categoric acuzațiile și a promis că va acționa „pe toate căile posibile" împotriva USR.

„Dominic Fritz a făcut niște afirmații pentru care va fi dat în judecată. El a spus că noi am luat bani de la Rusia. Am făcut noi multe greșeli ca partid politic, dar nu am luat niciodată bani de la Rusia", a declarat Simion.

Liderul AUR l-a criticat totodată pe primarul Timișoarei pentru afirmațiile pe care le consideră nefondate, subliniind că Fritz, cetățean german naturalizat român, ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate în declarațiile publice.

„Dumnealui este cetățean al Germaniei, a primit cetățenia României, este primar al Timișoarei, este lider de partid și ar trebui să-și respecte acest statut, nu să facă afirmații fără acoperire", a adăugat Simion.

Acesta a precizat că AUR va recurge inclusiv la acțiuni în instanță, acuzând totodată că partidul „a fost supus multor abuzuri" și că speră ca instituțiile statului să înceapă să funcționeze corect.