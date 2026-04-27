Ninsoare record în plină primăvară la Moscova. Zboruri anulate, copaci doborâți și haos în trafic - VIDEO

Sursă: The Moscow Times

Capitala Rusiei a fost lovită luni de un fenomen meteorologic neobișnuit pentru finalul lunii aprilie, după ce o furtună puternică de zăpadă a acoperit Moscova peste noapte. Stratul consistent de zăpadă, însoțit de vânt puternic, a provocat perturbări majore în transportul aerian și rutier, dar și pagube în infrastructură.

Autoritățile locale au avertizat că ninsorile și rafalele de vânt vor continua încă două zile, menținând un nivel ridicat de risc pentru locuitori.

Record istoric de precipitații pentru luna aprilie

Moscoviții s-au trezit luni dimineață sub un strat gros de zăpadă, după ce un val rar de iarnă târzie a lovit orașul în plină primăvară.

Potrivit meteorologului-șef Yevgeny Tishkovets de la centrul meteo Phobos, în intervalul duminică noaptea – luni dimineață au fost înregistrate aproximativ 21 de milimetri de precipitații, echivalentul a circa 21 de centimetri de zăpadă.

Tishkovets a precizat că acest episod a doborât un record vechi de peste un secol: „Niciodată în întreaga istorie a observațiilor meteorologice nu a mai căzut o asemenea cantitate de zăpadă pe 27 aprilie”, a scris acesta într-o postare pe Telegram.

Pagube în oraș și întreruperi de electricitate

Greutatea zăpezii a provocat căderea mai multor copaci în Moscova, iar liniile electrice au fost afectate în urma fenomenului. Aproximativ 50 de sate din regiunea Moscovei au rămas fără curent electric.

În același timp, traficul rutier a fost grav afectat, cu ambuteiaje extinse și vehicule blocate pe arterele principale ale orașului.

Zboruri anulate și avertizări de vreme severă

Condițiile meteo au dus și la anularea sau întârzierea mai multor curse aeriene, unele aeroporturi fiind nevoite să suspende temporar operațiunile din cauza vizibilității reduse și a condițiilor de siguranță, scrie Moscow Times .

Autoritățile au emis o avertizare meteo de tip „portocaliu”, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă, semnalând pericolul generat de ninsoare și vânt.

Victime și drumuri blocate

Pe fondul condițiilor extreme, au fost raportate și accidente rutiere. Două persoane au murit într-o coliziune produsă între un camion și un autoturism pe o șosea din sud-estul regiunii Moscova, în apropierea regiunii Ryazan.

Avertisment pentru următoarele zile

Meteorologii prognozează că sistemul de iarnă va continua să afecteze zona Moscovei pentru încă 48 de ore. Primarul Serghei Sobianin a transmis un mesaj de avertizare către populație, precizând că sunt așteptate în continuare precipitații sub formă de ninsoare umedă și rafale de vânt ce pot ajunge până la 23 m/s (aproximativ 50 mph).

Explicația fenomenului: aer arctic blocat peste Europa de Est

Specialiștii din Europa au explicat că acest episod neobișnuit a fost generat de un așa-numit „blocaj Omega” format deasupra Atlanticului de Nord. Acest sistem de presiune ridicată a acționat ca un coridor care a direcționat aer arctic rece către estul Europei.

Fenomenul a permis aerului polar să ocolească fluxurile obișnuite de vânt din vest, intrând în contact cu temperaturile deja de primăvară din regiune, ceea ce a dus la formarea unei furtuni de iarnă atipice pentru această perioadă a anului.