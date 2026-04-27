Un nou animal va fi aclimatizat în România. Primele 4 exemplare au fost aduse din Germania, Elveția și Franța

Sursă: Agerpres

Parcul Natural Vânători-Neamț a achiziționat primii patru elani, în cadrul unui program de repopulare cu acest mare ierbivor, a declarat, luni, pentru Agerpres, directorul parcului, Sebastian Cătănoiu.

Masculul și cele trei femele au fost aduse din Germania, Elveția și Franța și timp de o lună vor sta în carantină, după care vor fi eliberați în semi-libertate, în parc.

'Este un început de drum, pentru că în România nu există elan în captivitate sau semi-libertate', a precizat, pentru Agerpres, Sebastian Cătănoiu.



Directorul Parcului Natural Vânători-Neamț a explicat că repopularea cu elani face parte din Planul de management elaborat în urmă cu zece ani, care prevede acest aspect.



”Ideea este mai veche și are și acoperire legală, pentru că în 2016, când s-a aprobat Planul de management, se preciza reintroducerea marilor ierbivore din fauna României. Zimbrul a fost primul, acum a urmat elanul”, a spus directorul Sebastian Cătănoiu.

Primele 4 exemplare, urmate de altele, dacă aclimatizarea va avea succes

Dacă rezultatele cercetărilor vor arăta că acești patru elani s-au aclimatizat în cadrul parcului, va urma achiziția și altor exemplare.



În ceea ce privește dispariția elanului din fauna României, Sebastian Cătănoiu a explicat că nu există date certe în acest sens.



'Elanul este o specie foarte discretă, solitară și poate fi observat destul de greu. Au fost semnalări prin anii '60 - '70 în zona Delta Dunării, în județele de graniță cum ar fi Botoșani, Iași sau Neamț, și se poate explica printr-o migrație dinspre Ucraina. Deci el în aparență a dispărut, dar în realitate a existat sporadic, pasager', a spus directorul Parcului Natural Vânători-Neamț, Sebastian Cătănoiu.

În cadrul Planului de management al parcului mai sunt și alte specii din fauna României care ar urma să fie reintroduse, dar nu există un calendar cert. Este vorba de calul sălbătic, bourul, saiga (antilopă) și măgarul sălbătic (colunul), specii de mari ierbivore care au existat în România, inclusiv în proximitatea Parcului Natural Vânători-Neamț.