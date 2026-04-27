CFR Călători suspendă parțial trenurile pe ruta București-Budapesta. Ce trebuie să știe călătorii

Circulația trenurilor internaționale IR 72 și IR 73 va fi modificată temporar pe 14 mai, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară între stațiile Recaș și Remetea Mare, a anunțat luni CFR Călători.

Trenul IR 72 București Nord – Budapesta va circula conform graficului pe relația Timișoara Nord – Arad – Curtici – Lokoshaza – Budapesta, însă va merge ca tren IR 12072 pe relația București Nord (plecare ora 05:29) – Caransebeș (sosire ora 13:56). Călătorii vor fi transbordați cu mijloace auto între Caransebeș și Timișoara Nord.

În sens invers, trenul IR 73 Budapesta – București Nord va circula normal pe relația Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Arad – Timișoara Nord, continuând ca tren IR 12073 pe relația Caransebeș (plecare ora 14:25) – București Nord (sosire ora 23:50). Și în acest caz, transbordarea cu mijloace auto va fi asigurată între Timișoara Nord și Caransebeș.

CFR Călători precizează că pasagerii cu bilete la trenurile afectate pot solicita rambursarea contravalorii biletelor achiziționate și neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată, conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.

Advertising