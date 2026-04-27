Sorin Grindeanu, în ședința liderilor PSD: Nu există un angajament PSD–AUR pentru o guvernare
Liderii PSD
Liderii PSD s-au reunit într-o ședință convocată imediat după anunțul privind moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR. Potrivit surselor din partid citate de Realitatea Plus, Sorin Grindeanu a reiterat mesajul transmis deja de mai mulți social-democrați: este vorba despre o colaborare punctuală, nu despre un acord politic de durată.
În ședința Biroului Politic Național, Grindeanu a declarat că „nu există o variantă de angajament PSD–AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție.”
Grindeanu a subliniat că moțiunea este singurul demers comun și a motivat că acesta "este necesară pentru a maximiza șansele acestui demers parlamentar. Nu avem și nu vom avea majorități PSD–AUR.”
Sursele politice spun că discuțiile continuă la această oră, iar PSD își menține poziția că nu va intra într-o formulă de guvernare alături de AUR, indiferent de rezultatul moțiunii.
