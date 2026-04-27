Sorin Grindeanu, în ședința liderilor PSD: Nu există un angajament PSD–AUR pentru o guvernare

Sursă: Realitatea.net

Liderii PSD s-au reunit într-o ședință convocată imediat după anunțul privind moțiunea de cenzură depusă împreună cu AUR. Potrivit surselor din partid citate de Realitatea Plus, Sorin Grindeanu a reiterat mesajul transmis deja de mai mulți social-democrați: este vorba despre o colaborare punctuală, nu despre un acord politic de durată.

În ședința Biroului Politic Național, Grindeanu a declarat că „nu există o variantă de angajament PSD–AUR pentru o guvernare post-moțiune. Ori rămânem la guvernare într-o coaliție pro-europeană, ori mergem în opoziție. ”

Grindeanu a subliniat că moțiunea este singurul demers comun și a motivat că acesta "este necesară pentru a maximiza șansele acestui demers parlamentar. Nu avem și nu vom avea majorități PSD–AUR. ”

Sursele politice spun că discuțiile continuă la această oră, iar PSD își menține poziția că nu va intra într-o formulă de guvernare alături de AUR, indiferent de rezultatul moțiunii.

Advertising