Un fost judecător CCR crede că Guvernul Bolojan este „un interimat cu puteri restrânse”: adoptarea OUG-urilor ar putea încălca Constituția

Sursă: realitatea.net

Fostul judecător al Curții Constituționale Tudorel Toader susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan funcționează, în actualul context politic, într-un „interimat cu competențe restrânse”, după retragerea sprijinului PSD și demisia miniștrilor social-democrați. În opinia sa, Executivul ar trebui să ceară un nou vot de încredere în Parlament pentru a-și recăpăta toate atribuțiile și pentru a putea adopta din nou ordonanțe de urgență.

Toader a explicat că situația actuală diferă de o simplă remaniere guvernamentală, în care unul sau mai mulți miniștri sunt înlocuiți punctual. În cazul de față, spune el, este vorba despre o schimbare a structurii politice a Guvernului, prin retragerea unui partid din coaliție, ceea ce echivalează cu pierderea votului de încredere acordat inițial de Parlament.

Guvernul are nevoie de votul Parlamentului pentru recăpătarea tuturor atribuțiilor

„Adevărat este că n-avem jurisprudența Curții care să dezlege situația în care se schimbă structura, compoziția politică a guvernului și întrebarea este ce e de făcut.

În opinia mea, trebuie să pornim de la următoarea distincție foarte simplă și foarte clară: distincția dintre remanierea pură și simplă când pleacă un ministru sau e demis, un ministru, doi-trei, premierul propune, președintele emite decret-denumire, depune jurământul și intră în formația guvernamentală și cealaltă situație, cea în care ne aflăm.

Situația în care se retrag, își dau demisia toți miniștrii unui partid din arcul guvernamental și atunci guvernul acela care a rămas rămas și fără încrederea Parlamentului, votul cu care a fost investit.

Articolul 85, alineatul trei din Constituție, spune limpede că președintele nu poate emite decretele de numire a miniștrilor în locul celor care au demisionat schimbând structura sa, decât după votul de încredere al Parlamentului. Aici e deosebirea”, a explicat fostul judecător la CCR la un post TV.

Tudorel Toader: „Este un interimat cu capacitate juridică restrânsă”

Fostul judecător CCR atrage atenția că problema esențială este întinderea competențelor Guvernului în această perioadă.

„Eu cred că este un interimat cu capacitate juridică restrânsă, din moment ce ai pierdut votul de încredere al Parlamentului. Și în felul ăsta e și un temei de a grăbi Guvernul să meargă la Parlament să primească votul de investitură, de încredere și să-și redobândească deplinele competențe.”, a afirmat Tudorel Toader.

El a avertizat că adoptarea unor ordonanțe de urgență în această perioadă ar putea încălca prevederile Constituției, chiar dacă mecanismele de control parlamentar rămân în vigoare. În acest sens, Parlamentul ar putea recurge la o moțiune de cenzură dacă Executivul nu solicită votul de încredere.

Context politic tensionat

Criza guvernamentală a fost declanșată după ce PSD a decis, pe 20 aprilie, să retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, cerându-i demisia. Ulterior, miniștrii social-democrați și-au depus demisiile la Palatul Victoria.

Social-democrații susțin că actualul premier nu mai are legitimitatea democratică de a conduce Guvernul, în absența unei majorități parlamentare care să-i susțină Executivul.