Cum s-a produs incidentul?

Potrivit informațiilor confirmate de Federația Internațională de Automobilism, tragedia a avut loc duminică, în etapa a doua a Campionatului de Raliuri FIA CODASUR. Imaginile surprinse la fața locului arată cum mașina de concurs a pierdut controlul, a lovit un terasament și s-a răsturnat în zona în care se aflau spectatorii.

În urma impactului, un spectator a decedat, iar alte două persoane au suferit răni, fiind transportate pentru îngrijiri medicale. Din primele date, echipajul implicat în accident, format din Didier Arias și copilotul Hector Nunez, a scăpat fără leziuni grave.

„Suntem profund îndurerați de tragicul incident petrecut în timpul etapei a doua a Campionatului de Raliuri FIA CODASUR. Un spectator și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate”, au transmis reprezentanții FIA într-un comunicat oficial.

De asemenea, Federația a anunțat că va colabora cu organizatorii locali, inclusiv Automovil Club Argentino și structura regională CODASUR, precum și cu autoritățile, pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

Tragedia din Argentina vine la scurt timp după un alt incident grav din motorsport, produs în cadrul calificărilor pentru ADAC 24h Nürburgring, unde pilotul Juha Miettinen și-a pierdut viața, iar alte șase persoane au fost rănite.