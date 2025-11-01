Deși impactul cu balustrada și căderea în râu au provocat avarii serioase vehiculului de concurs, echipajul a scăpat nevătămat, conform precizărilor organizatorilor.

Membrii echipajului au beneficiat imediat de sprijinul echipelor de intervenție aflate în zonă, fiind aplicate prompt procedurile de securitate conform protocolului stabilit.

Din cauza incidentului în care a fost implicat echipajul bulgar, reprezentanții Raliului Argeșului au anunțat că timpii obținuți de anumite echipaje sunt, momentan, provizorii.

În ciuda acestui eveniment, Raliul Argeșului continuă să fie cel mai important eveniment de motorsport din județ, iar organizatorii au asigurat publicul că desfășurarea competiției continuă în condiții de siguranță.