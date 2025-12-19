„Nemulțumirea este aceea pe care o știe toată lumea. Deci, aceste măsuri care vin în cascadă una după alta, practic ne duc la faliment. Nu spune nimeni că nu trebuie luate măsuri sau nu spune nimeni că nu trebuie recalibrată țara, dar nu poți să le iei toate peste noapte și așa multe deodată.

Ar fi trebuit făcut un plan, ca și un proiect în care punctual să începem să reducem sau să facem ceva, dar nu se poate așa peste noapte, deja ordonanță după ordonanță, noi nici nu mai știm ce să facem.

Ni s-au luat bani din bugetul local. Chiar acuma, în decembrie, m-a anunțat contabila că ni s-au luat din buget 170.000 de lei. Adică veniturile noastre proprii- ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Deci, nu este normal să se întâmple acest lucru. Dacă tu, Guvern, nu vii să ajuți o primărie sau să mai dai în teritoriu ceva, nu iei măcar din banii lor.

Și se iau niște măsuri care sunt catastrofale. Vedeți dvs, aici nu s-a discutat bine cu impozitele și taxele locale. Am văzut o dezinformare clară în spațiul public, dar impactul cu impozitele și taxele locale este cu totul altul decât cel discutat în spațiul public și am rămas uimit că nimeni n-o văzut până acuma. Deci vor fi impozite care vor crește cu 700% și vor fi impozite care vor scădea sau vor fi eliminate”, a declarat Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic.